Doliu în lumea muzicii! Un artist de talie internațională s-a stins din viață la onorabila vârstă de 80 de ani. Graeme Edge, toboșarul cunoscutei trupe Moody Blues, a decedat. În acest moment, cauza morții sale este un mister. Bateristul s-a numărat printre membrii fondatori ai trupei. Acesta a participat la turneurile formației până în anul 2018, conform Daily Mail.

„Este o zi foarte tristă”

Justin Hayward, solistul Moody Blues, i-a adus un omagiu colegului său de scenă printr-un mesaj emoționant: „Este o zi foarte tristă. Sunetul și personalitatea lui Graeme sunt prezente în tot ceea ce am făcut împreună și, din fericire, asta va trăi.”

The Moody Blues, cunoscută pentru piese muzicale precum Night in White Satin și Go Now, a vândut aproximativ 70 de milioane de albume în timpul a cinci decenii întregi.

Fondatorul grupului reggae britanic UB40, a murit

Cântăreţ şi membru fondator al grupului reggae britanic UB40, celebru în anii ’80 cu melodii precum „Red Red Wine” şi „Can’t Help Falling In Love”, s-a stins din viață. Este vorba despre Terence Wilson, Astro pe numele de scenă, care a murit la vârsta de 64 de ani. Anunțul a fost făcut de membrii trupei sale, într-o postare pe pagina de Twitter.

„Suntem devastaţi că trebuie să vă spunem că dragul nostru Astro a murit astăzi după o scurtă boală”, a indicat pe Twitter, sâmbătă, grupul actual, care poartă numele de UB40 featuring Ali Campbell & Astro. „Lumea nu va mai fi niciodată aceeaşi fără el”.

În ceea ce privește cauza morții, fosta sa trupă a confirmat informaţia, precizând că a murit în urma unei „scurte boli”. De menționat este faptul că Terence Wilson a cântat cu UB40 până în 2013, înainte de a forma un alt grup, scrie AFP. Totodată, preluarea de către UB40 a cântecului „Red Red Wine” de Neil Diamond a propulsat grupul în fruntea clasamentelor cu peste 100 de milioane de discuri vândute. Referitor la numele formaţiei, fondate în 1978 la Birmingham, se referă la formularul britanic de cerere a dreptului de şomaj (Unemployment Benefits, Form 40).

Într-un interviu acordat pentru The Guardian în acest an, bateristul Jimmy Brown declara că grupul a fost supravegheat de serviciile de informaţii interne britanice.

„MI5 ne-a pus telefoanele şi casele noastre sub supraveghere”, a spus el. Totodată, el mai declara că grupul nu planifica nicio revoluție. „Nu planificăm revoluţie, dar o revoluţie trebuie să aibă loc, ştim de ce parte ne aflăm”, a afirmat el.