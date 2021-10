E panică în lumea muzicii! Două dintre cele mai mari vedete la nivel internaţional s-au infectat cu noul coronavirus. Erau pregătite să urce pe scenă.

Bryan Adams şi Jon Bon Jovi şi-au lăsat fanii în lacrimi! Nu şi-au mai putut susţine concertele

Este vorba despre celebrii Bryan Adams şi Jon Bon Jovi. Ambii cântăreţi au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19.

Bryan Adams trebuia să urce pe scenă sâmbătă seara, la gala Rock and Roll Hall of Fame, alături de Christina Aguilera, Mickey Guyton şi H.E.R.

Gala a fost organizată în semn de omagiu adus Tinei Turner, inclusă anul acesta în Hall of Fame.

Bryan Adams urma să interpreteze câteva melodii, inclusiv „It’s Only Love” alături de H.E.R., celerul duet dintre Adams și Tina Turner de pe albumul ”Reckless” din 1984.

Din păcate, după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19, Bryan Adams a trebuit să-şi anuleze participarea la concertul de gală, iar în locul lui a urcat pe scenă Keith Urban, cunoscutul star al muzicii country americane, scrie Variety.

Ambii cântăreţi sunt vaccinaţi împotriva virusului şi se simt bine, transmit reprezentanţii lor

Din fericire, Bryan Adams este complet vaccinat împotriva COVID-19 şi nu prezintă simptome, a transmis un reprezentant al său.

Cât despre Jon Bon Jovi, starul rock se afla la o sală de spectacole din Miami Beach, unde trebuia să susţină un concert. După ce el şi membrii trupei sale şi-au făcut teste rapide pentru depistarea COVID-19, cântăreţul a aflat că este infectat cu coronavirus, aşa că şi-a anulat toate planurile.

„Jon se simte grozav”, dar nu va cânta şi s-a dus „în pat”, i-a anunţat un reprezentant al său pe spectatorii adunaţi în sala de spectacol.

Restul trupei sale a urcat totuşi pe scenă şi a susţinut concertul, după ce Bon Jovi a plecat.

„Jon este complet vaccinat şi se simte bine”, a mai transmis staff-ul lui Jon Bon Jovi.