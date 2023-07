„Era un gigant în lumea televiziunii, dar acasă era un soț și un tată și mai mare”, spune familia lui Geddie într-un comunicat.

„Avea o dragoste reală pentru televiziune și divertisment. El a încercat totul și a făcut-o bine – scenariu, înregistrări, podcasturi, cântând la chitară, scriind cântece. Iubea multe genuri de muzică, de la country la jazz. Trupa lui preferată a fost The Beatles și nu s-a gândit niciodată că va avea ocazia să-l cunoască pe unul dintre eroii săi, Paul McCartney, dar visul i s-a împlinit”, se spune în comunicatul familiei, relatează Variety.

Geddie a fost producător executiv al emisiunii „The View”, lansând-o împreună cu Barbara Walters

Geddie a fost producător executiv al emisiunii „The View” timp de 17 ani, lansând-o împreună cu Barbara Walters. Cu toate acestea, legătura lui cu Walters era mult mai profundă. Cei doi au fost parteneri la BarWall Productions al corespondentului ABC News, timp de 25 de ani. Geddie a fost producător executiv, scriitor și regizor al celebrelor emisiuni „Barbara Walters Specials” și „The 10 Most Fascinating People”.

Walters a murit anul trecut, pe 30 decembrie, la vârsta de 93 de ani. Timp de aproape patru decenii la ABC şi înainte de asta la NBC, interviurile exclusive ale lui Walters cu lideri, regi și oameni din industria divertismentului i-au adus statutul de celebritate.

A scris scenariul pentru filmul „Unforgettable”

Geddie a fost producător executiv al emisiunii „Tamron Hall” de la ABC în sezonul 2018-2020. De asemenea, a lucrat ca producător la „Good Morning America” și a scris scenariul pentru filmul SF din 1996, „Unforgettable”, în care au jucat Ray Liotta și Linda Fiorentino. Compania sa, Bill Geddie Productions, a produs 60 de producții originale pentru Discovery Channel.

Lui Geddie „i-a plăcut să se conecteze cu oamenii și știm că nu suntem singurii cărora le va lipsi modul său de îndrumare pozitivă. A făcut acest lucru cu entuziasm, amestecat cu sarcasm”, a spus familia sa în declarație.

A intrat în lumea TV lustruind podele

„El credea în onestitate. A fost un om bun, integru și a vrut întotdeauna să facă ceea ce trebuie. El a trăit prin puterea exemplului.”

Geddie s-a născut în San Antonio, Texas, pe 17 iulie 1955. A absolvit Universitatea din Texas din Austin în 1977, specializarea comunicații și film. A intrat în lumea TV lustruind podele la KOCO, un post afiliat ABC. Acea sarcină ușoară a dus la lucruri mai mari.

„Când ai lustruit podelele, te lăsau apoi să stai la cameră pentru știrile locale”, povestea el în 2007.

„După ce am lustruit podele, am mers la directorul de știri și am spus că am filmat înainte, așa că mi-a dat un loc de muncă să filmez”, spunea el.

Cameramanul anului

Ca editor de știri la WKYC, acum afiliat NBC în Cleveland, a câștigat numeroase premii, inclusiv șase premii Emmy locale și „Cameramanul regional al anului”. El a fost unul dintre primii care a purtat titlul de „one-man band”, purtând cu el camera grea și magnetofonul voluminos. Colegii săi nu știau că asta i-a provocat dureri din cauza poliomielitei de care a suferit în copilărie.

În cele din urmă, s-a mutat într-un rol de producător atunci când s-a alăturat „PM Magazine” de la Westinghouse din San Francisco. De acolo, s-a mutat la New York, unde s-a alăturat „GMA”.