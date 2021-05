Doliu printre actori! S-a stins încă o stea

Bogdan Caragea a fost director artistic la Teatrul de Stat din Constanța și a lucrat atât ca actor, director artistic, de producție, de scenă, regizor și chiar compozitor.

Amintim că anul trecut, în luna iunie, actorul a fost internat în stare gravă în Spitalul Universitar de Urgență Elias. La vremea respectivă, soția sa, Luiza Sarivan, făcea un apel pentru donarea de sânge. Trebuie menționat că și aceasta este o actriță cunoscută a Teatrului de Stat.

Bogdan Caragea a murit în urmă cu puțin timp

„Am înfiinţat un teatru, după ce am terminat Institutul, secţia română de la Sfântu Gheorghe. Cu Bebe Cotimanis, Dorin Andone, Ionel Mihăilescu, Oana Ştefănescu, Teodora Mareş. După aceea am fost la Bucureşti, unde am jucat cam peste tot şi cam tot. În general, din tot ceea ce înseamnă artă. N-am făcut, din păcate pentru mine, marionete şi operă. În rest, operetă, revistă, teatru, teatru de copii, tot, tot. Chiar mi se mai şi joacă nişte compoziţii la Teatrul Excelsior”, a declarat regretatul actor, în urmă cu câțiva ani.

Totodată, cel mai recent rol al său la Teatrul de Stat Constanţa, o creaţie foarte apreciată de public, a fost în „Testosteron”, de Andrzej Saramonowicz, regia Traian Şoimu.

De asemenea, Bogdan Caragea a jucat și rolul contelui Almaviva din „Nunta lui Figaro”. La Teatrul de Stat Constanţa a regizat spectacolele „Escrocii” şi „Omul, bestia şi virtutea”, piesă în care a și jucat.

Sursa foto principală: Dreamstime