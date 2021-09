Jurnalistul Răzvan Boacă s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani. Redacția ziarului Monitorul Expres din Brașov a publicat un necrolog cu privire la decesul acestuia.

Ovidiu Văcaru notează în necrologul publicat miercuri că Răzvan Boacă a fost un jurnalist complet și un om cu principii ”solide și sănătoase”. Acesta mai spune despre jurnalist că se ocupa de partea tehnică a ziarelor și că era în redacție seară de seară. Potrivit spuselor lui Ovidiu Văcaru, Răzvan Boacă era ”poate cel mai bun tehnoredactor din Brașov”.

”Răzvan era ” full package”. Memorie, ochi, școală, citit. Un om cu principii. Solide și sănătoase. Un ziarist fin care a decis să se ocupe mai mult de partea tehnică a ziarelor. Și era aici, în redacție, seară de seară, poate cel mai bun tehnoredactor din Brașov. Magician. Și aseară a fost la fel. Părea puțin obosit, era singura diferență față de seara precedentă. Am lucrat împreună până seara târziu. Am glumit. Am fumat și am discutat ziarul”, scrie Ovidiu Văcaru în necrologul publicat astăzi de redacție.