Autoritățile franceze au anunțat un accident aviatic de proporții care a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 15 august. Căutările au fost începute după ce avionul cu pricina a dispărut de pe radare.

Președintele clubului de zbor Loudun, Michel Richez, a fost martor la decolarea aeronavei și a declarat pentru publicația „Le Figaro” că „erau trei ocupanți la bord”. Potrivit informațiilor din presa franceză, primele resturi au fost găsite în după-amiaza aceleiași zile, în regiunea Lavau-sur-Loire.

Cele trei victime sunt jurnalistul Gérard Leclerc, în vârstă de 71 de ani, fiica fostului ministru al Educației Naționale și Tineretului, lui René Monory, și un al treilea pasager rămas neidentificat până în acest moment. Acesta ar fi fost un prieten al celorlalți doi pasageri.

Potrivit autorităților, avionul a decolat în jurul orei 11:07 din Loudun, cu destinația La Baule.

Peste 30 de minute, pilotul a anunțat turnul de control din Nantes cu privire la intrarea în Saint-Nazaire. În acest punct avionul a dispărut de pe radar, la ora 11:42, potrivit parchetului Saint-Nazaire, citat de Le Figaro.

Primele resturi descoperite includ două roți și o plăcuță de înmatriculare. Acestea au fost identificate în canalele dintr-o zonă de mlaștină cu curenți puternici.

Au fost identificate primele două cadavre, însă căutarea subacvatică a fost ulterior suspendată din „vizibilității reduse” pe timpul nopții.

Jurnalistul Gérard Leclerc a devenit cronicar politic la programul lui Pascal Praud de la Cnews, acolo unde devenise un reprezentant emblematic.

Gérard Leclerc s-a născut la 2 septembrie 1951 la Neuilly-sur-Seine (Seine) și a fost un jurnalist francez de radio și televiziune.

După ce a lucrat timp de aproximativ douăzeci de ani la France 2, acesta a fost președinte al canalului parlamentar al Adunării Naționale franceze LCP – AN din mai 2009 până în mai 2015. Din 2017 până la moartea sa, a fost editorialist politic la CNews, apărând în cadrul emisiunii matinale a lui Romain Desarbres și în emisiunea L’Heure des pros a lui Pascal Praud.

A Robin DR.400/140B (F-GMXY) crashed into the Loire River near Lavau-sur-Loire in France with three persons on board. https://t.co/vAsqvQxxBz pic.twitter.com/GphKqELCHK

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) August 15, 2023