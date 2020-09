Este vorba despre Gale Sayers, unul dintre cei mai electrici jucători NFL din anii 1960. Acesta a încetat din viață la vârsta 77 de ani.

Celebrul jucător de fotbal profesionist american a activat ca jucător de intercepţie în Liga Națională de Fotbal.

Anunțul tulburător vine din partea comisarului NFL, Roger Goodell. Acesta a subliniat importanța fostului jucător în lumea sportului, dar și realizările pe care le-a avut în anii carierei sale.

„Familia NFL a pierdut un prieten adevărat, astăzi, odată cu trecerea lui Gale Sayers în nefiinţă. Gale a fost unul dintre cei mai buni şi interesanţi jucători din istoria NFL. A fost un alergător electrizant, care încânta fanii de fiecare dată când atingea mingea.

De asemenea, ne vom aminti pentru totdeauna de Gale pentru inspirația și bunătatea sa. Atitudinea liniștită și modestă a lui Gale i-a negat determinarea, competitivitatea și compasiunea.

Transmitem sentimente de condoleanțe soției sale, Ardie, și familiei lor. Gândurile noastre sunt alături de coechipierii săi, de organizația Bears, de mulți fani care şi-l amintesc ca jucător de fotbal, dar şi de cei care au fost atinși de spiritul și generozitatea lui Gale”, a declarat comisarul NFL, Roger Goodell, într-un comunicat.

Gale Sayers era poreclit „Cometa Kansas”, iar după o strălucită carieră universitară cu Jayhawks, acesta avut unul dintre cele mai bune sezoane de debut din toate timpurile NFL după ce a intrat în ligă.

Dispariția sa este o veste extrem de tristă pentru lumea fotbalului, însă cu siguranță el va rămâne în aminitirea tuturor pentru cariera sa impresionantă.

„Give me 18 inches of daylight. That’s all I need.”

One of the greatest to ever play the game. Rest in peace, Gale Sayers. (via @nflthrowback) pic.twitter.com/lWoEdLGGS4

— NFL (@NFL) September 23, 2020