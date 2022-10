Este doliu în lumea muzicii. O celebra cântăreaţă de muzică country a încetat din viață!

Este vorba despre Jody Miller, câştigătoare a unui premiu Grammy. Aceasta a murit la vârsta de 80 de ani din cauza complicaţiilor legate de boala Parkinson de care suferea.

Jody Miller a murit joi în oraşul Blanchard, Oklahoma (Statele Unite). Informația a fost furnizată într-un comunicat postat pe pagina ei de Facebook.

Cântăreață de muzică country, Miller s-a născut în Phoenix, Arizona, în 1941. În anul 1962, a semnat cu Capitol Records şi a lansat albumul de debut „Wednesday’s Child is Full of Woe” un an mai târziu.

Melodia cu care Jody Miller a devenit celebră

Jody Miller a devenit cunoscută pentru hit-ul „Queen of the House”, lansat în 1965, care i-a adus un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală Country & Western.

Piesa ei de protest „Home of the Brave”, lansată în acelaşi an, a fost cel mai bine vândut single al ei în Statele Unite, în pofida faptului că a fost interzis de unele posturi de radio, potrivit comunicatului, citat de Reuters.

„Talentul lui Jody Miller nu poate fi subliniat îndeajuns. Ea a avut această capacitate înnăscută, dată de Dumnezeu, de a interpreta şi de a comunica cu cele mai frumoase tonuri şi inflexiuni”, a declarat Jennifer McMullen, reprezentanta lui Miller, în comunicat.

Miller a lansat mai multe hituri în 1970, între care „He’s So Fine”, „Baby I’m Yours” şi „There’s a Party Goin’ On”. Ea s-a retras la începutul anilor 1980.

După moartea soţului ei Brooks în 2014, Miller a cântat cu fiica ei Robin şi cu doi dintre nepoţii ei, formând grupul muzical „Jody Miller and Three Generations”, care a lansat în 2018 piesa „Where My Picture Hangs On the Wall”.

Doliu imens și în România după ce un cunoscut jurnalist a murit

Astăzi, 7 octombrie, a fost o zi tristă și pentru România. Un cunoscut jurnalist sportiv a fost găsit fără suflare

Este vorba despre Alexandru Tămășescu, care s-a stins din viață la vârsta de 46 de ani. Bărbatul a fost găsit fără suflare în casă, iar apropiații sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat. Ei spun că nu știu cum a fost posibil un astfel de eveniment tragic.

Prietenii săi care sunt în doliu au susținut că nu știu ca regretatul jurnalist să fi avut probleme de sănătate. Cauza decesului este necunoscută momentan.

Cu o săptămână în urmă, Alexandru Tămășescu participase la o cursă de raliuri, iar prietenii au spus că avea o energie molipsitoare, mereu cu zâmbetul pe buze și chipul luminos.