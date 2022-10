Doliu în lumea muzicii! Celebra cântăreață de muzică country Loretta Lynn s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Loretta Lynn, o legendă a muzicii country, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 90 de ani în locuința ei din Hurricane Hills, Tennessee. Familia ei a făcut tragicul anunț, fără a menționa, însă, care a fost cauza decesului ei.

„Prețioasa noastră mamă, Loretta Lynn, a murit liniștită în această dimineață, 4 octombrie, în somn, acasă, în iubita ei fermă din Hurricane Mills”, a transmis familia ei, relatează postul american de televiziune CNN.

Cine a fost Loretta Lynn?

Loretta Lynn a avut o carieră strălucită în lumea muzicii, care s-a întins pe șase decenii. A devenit celebră datorită hit-urilor: „You Ain’t Woman Enough”, „Don’t Come Home A-Drinkin”, „One’s on the Way”, „Fist City” și „Coal Miner’s Daughter”. În 2021, chiar cu o lună înainte de a împlini vârsta de 89 de ani, ea a lansat albumul „Still Woman Enough”, care a cuprins mai multe melodii noi.

„Coal Miner’s Daughter”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale ei, a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 1998. În 2010, Loretta Lynn a primit Premiul Grammy pentru întreaga viață, iar în 2013, a primit Premiul Medalia Prezidenţială a Libertăţii (premiu acordat de președintele Statelor Unite ale Americii persoanelor care au adus o contribuție deosebit de meritorie la securitatea sau interesele naționale ale Statelor Unite, pacea mondială, cultura sau alte eforturi publice sau private semnificative).

Piesele ei au devenit celebre deoarece abordau teme controversate pentru societatea americană, precum iubirea, sexul, infidelitatea și controlul nașterii, subiecte de care chiar și unele vedete rock se fereau să cânte.

Barack Obama a spus despre ea că: „a dat voce unei generații, cântând despre ceea ce nimeni nu voia să vorbească și spunând ceea ce nimeni nu voia să gândească.”

„Nu am fost prima femeie din muzica country. Am fost doar prima care m-am ridicat şi am spus ceea ce gândeam, despre ce era viaţa. Celorlalte cântărețe le era frică să o facă”, spunea ea în cadrul unui interviu acordat în 2007. „Munca te ține tânăr. Nu mă voi opri niciodată. Și când o voi face, va fi chiar pe scenă. Asta va fi”, a precizat vedeta, potrivit revistei pentru bărbați din SUA: Esquire.

Cariera ei au continuat să crească în ultimii ani, pe măsură ce a înregistrat piese noi, a făcut turnee constant și a atras publicul fidel până la 80 de ani. Un muzeu și o fermă sunt dedicate Lorettei Lynn la casa ei din Hurricane Mills, Tennessee.