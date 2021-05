Este doliu în lumea muzicii! Un artist celebru, cunoscut în întreaga lume pentru piesele sale, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani.

Este vorba despre cântăreţul B.J. Thomas, de 5 ori câştigător al Premiului Grammy şi cunoscut pentru piese ca „Raindrops Keep Fallin’ on My Head” şi „Hooked on a Feeling”, transmite Variety.

8 piese pe locul întâi în topul american şi peste 70 milioane de discuri vândute

B.J. Thomas a murit sâmbătă, 29 mai, în casa lui din Arlington (Texas), din cauza complicaţiilor pe fondul unui cancer, a confirmat un reprezentant al său. Artistul a făcut public teribilul diagnostic în luna martie.

„Mă simt binecuvântat că am avut ocazia să înregistrez şi să interpretez cântece pop, country şi gospel frumoase şi să împărtăşesc aceste minunate melodii şi amintiri în întreaga lume cu milioane dintre voi”, a transmis el la acel moment.

Billy Joe Thomas s-a născut în Oklahoma, pe 7 august 1942, şi a crescut în Houston (Texas). A cântat mai întâi în biserică, iar în 1966 a înregistrat primul succes cu o versiune a piesei „I’m So Lonesome I Could Cry” a lui Hank Williams, care a devenit primul lui single vândut într-un milion de exemplare.

De-a lungul carierei, a câştigat cinci premii Grammy, a vândut discuri în peste 70 de milioane de copii, a avut opt piese clasate pe primul loc în topul american şi 26, între primele zece.

Melodia „Raindrops Keep Fallin’ on My Head” a fost recompensată şi cu un Premiu Oscar

Printre cele mai de succes melodii ale lui se numără „(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song”, „I Just Can’t Help Believing”, „Don’t Worry Baby” şi „Hooked on a Feeling”.

Cel mai cunoscut cântec al lui, „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, scris de Burt Bacharach şi Hal David şi inclus pe coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), a fost premiat cu Oscar. El a fost vândut în mai mult de 2 milioane de copii şi, după lungmetrajul cu Paul Newman şi Robert Redford, a fost folosit şi în „Forrest Gump” şi „Spider-Man 2”.

Probleme cu drogurile pentru o perioadă

La scurt timp, Thomas a devenit dependent de droguri. A întâlnit-o pe Gloria, cea care avea să îi devină soţie, iar acesta a fost un moment de cotitură. A renăscut drept creştin, a renunţat la droguri şi a început să cânte piese gospel.

Albumul lui din 1976, „Home Where I Belong”, a fost recompensat cu Grammy şi cu un premiu Dove. „Home Where I Belong” este şi titlul autobiografiei sale.

