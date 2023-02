Doliu în lumea muzicii! Burt Bacharach s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Burt Bacharach, legendar pianist și compozitor de muzică pentru filme, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 94 de ani, din cauze naturale.

Acesta a fost găsit fără suflare, miercuri, în propria casă, a anunțat publicistul său pentru Associated Press.

Burt Bacharach a creat hit-uri care au rămas și acum în inimile oamenilor, precum „What The World Needs Now Is Love”, „I Say a Little Prayer” sau „Raindrops Keep Fallin ‘on My Head”.

De-a lungul vieții sale, a câștigat numeroase premii. Potrivit sursei citate anterior, în anul 1969, a fost nominalizat la Premiul Tony de pe Broadway pentru muzica și versurile sale, ca parte a unei nominalizări la cel mai bun muzical pentru „Promisiunile! Promisiunile!”.

În 1967, a primit șase Premii Grammy pentru „Cântecul anului” („Pentru ce sunt prietenii”, interpretat de Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight și Stevie Wonder).

În 2001, a fost distins cu Premiul Polar Music și cu Premiul Royal Swedish Academy of Music. În 2012, a fost invitatul VIP al lui Barack Obama la Casa Albă, unde a primit Trofeul Bibliotecii Congresului „Premiul Gershwin pentru cântec popular”.

Melodia lui de top, „Raindrops Keep Falling on My Head” (cântată de BJ Thomas), a fost folosită în reclama britanică pentru „Walkers”, în rolurile pe bicicletă create de Paul Newman și Katharine Ross în filmul „Butch Cassidy and Sundance Kid” (1969), însă dintre toate melodiile pe care le-a compus, „Alfie” a fost cântecul său preferat.

Doliu în lumea muzicii! David Crosby, un star al muzicii folk-rock americane, a decedat

Din nefericire, cu puțin timp în urmă și starul american de folk-rock David Crosby a încetat din viaţă la onorabila vârstă de 81 de ani. Informaţia a fost confirmată de reprezentantul său. Soția sa a declarat pentru revista americană Variety că acesta a murit „după o lungă boală”, înconjurat de familie, însă nu a spus care a fost cauza morții sale.

David Crosby a fost membru în două formații celebre ale anilor ’60: „The Byrds” și „Crosby, Stills and Nash”, fiind renumit pentru modul în care cânta la chitară și pentru armoniile sale vocale. El a obţinut şi o performanță rară, aceea de a fi inclus de două ori în „Rock and Roll Hall of Fame”.

Vedeta s-a născut în California pe data de 14 august 1941, fiind fiul cineastului Floyd Crosby, laureat al Premiului Oscar la Hollywood. În anul 1964, el s-a alăturat grupului „The Byrds” – un grup folk-rock care a înregistrat primul său succes cu un cover al piesei „Tambourine Man” a lui Bob Dylan. Apoi, în 1967, a format trupa „Crosby, Stills și Nash”, ca un supergrup care a cântat la legendarul festival Woodstock din 1969.

Mai târziu, li s-a alăturat cântărețul și compozitorul canadian Neil Young. Și această trupă a fost afectată de conflicte interne și s-a destrămat după câțiva ani – deși de atunci s-a reformat periodic pentru concerte. Printre hiturile compuse de David Crosby în perioada în care a făcut parte din trupă se numără imnurile hippy „Almost Cut My Hair” și „Deja Vu”.