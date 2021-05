Doliu în lumea modei la nivel mondial. BBC informează că Nick Kamen s-a stins din viață la vârsta de doar 59 de ani. A fost un model şi un cântăreţ englez demn de laudă. S-a făcut remarcat prima oară în 1985, odată cu reclama pentru Levi’s 501.

Un an mai târziu, succesul său a atins o altă limită. Nick Kamen a lansat piesa de succes „Each Time You Break My Heart”, compusă de Madonna, care a ajuns în top 5 în Marea Britanie.

Unul dintre apropiații săi, cântăreţul Boy George, a fost cel care i-a adus un omagiu miercuri, numindu-l „cel mai frumos şi drăguţ bărbat”.

De menționat este faptul că, Nick Kamen, pe numele real Ivor Neville Kamen, s-a făcut remercat graţie reclamelor la blugi. Mai exact, acesta era surprins în spotul publicitar la o curăţătorie purtând doar boxeri în timp ce mai multe femei îl urmăreau cu privirea.

Nick Kamen a cucerit-o complet pe Madonna

Pe lângă imaginile care au atras un public larg, reclama, pe ritmurile „I Heard It Through The Grapevine” a lui Marvin Gaye, a ajutat la creşterea vânzărilor companiei şi l-a făcut pe Kamen un sex symbol.

Chiar și Madonna a fost surprinsă de farmecul său. Artista declara la acel moment într-un interviu acordat pentru BBC că a fost impresionată de „farmecul” şi „vocea frumoasă” pe care Nick Kamen le avea.

Artista l-a ajutat și pe plan muzical. Nick Kamen a înregistrat piesa Madonnei, rămasă pe dinafara albumului „True Blue”, iar ea a susţinut partea de backing vocals.