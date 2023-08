Apreciatul compozitor şi dirijor britanic de origine americană Carl Davis, câştigător al premiului BAFTA, a decedat la vârsta de 86 de ani în urma unei hemoragii cerebrale. Anunțul a fost făcut de către familia sa, care a transmis un mesaj de apreciere şi recunoştinţă paramedicilor care i-au oferit primul ajutor lui Carl, dar și echipei de terapie intensivă neurologică din cadrul Spitalului John Radcliffe din Oxford, potrivit PA Media.

Carl Davis a primit în 2005 distincția de Comandor al celui mai excelent Ordin al Imperiului Britanic

Davis a creat muzica pentru drama BBC „Pride and Prejudice” (Mândrie şi prejudecată) din 1995. Compozitorul a câştigat un premiu BAFTA şi un premiu Ivor Novello pentru muzica creată pentru clasicul „The French Lieutenant’s Wife” (Iubita locotenentului francez) din 1981.

Potrivit declarațiilor familiei, Carl Davis a primit aprecieri internaționale pentru partituri create pentru unele dintre cele mai iubite şi memorabile drame de televiziune britanice. Artistul a fost dirijor şi compozitor de lucrări simfonice, dar şi scriitor pentru balet. Davis a scris şi rescris partituri pentru peste 50 de filme mute, inclusiv pentru Charlie Chaplin și Buster Keaton.

În 2005 Regina Marii Britanii i-a oferit a distincţia de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (Comandor al celui mai excelent Ordin al Imperiului Britanic).

Carl Davis s-a născut în 1936 la New York, unde şi-a început cariera artistică, după care s-a mutat în Londra în 1960. Aici s-a căsătorit cu actriţa Jean Boht în 1970, cei doi au împreună două fiice, Hannah şi Jessie, dar şi trei nepoţi, Molly, Fred şi Alice.

Nu este singura vedetă care a murit fulgerător în această perioadă

O influenceriță din Rusia care promova o alimentație bazată pe plante negătite a murit la numai 40 de ani. Rusoaica s-a stins din viață în Malaiezia, unde urma o dietă cu fructe exotice.

Zhanna Samsonova, a influenceriță vegană care promova o alimentație bazată pe plante negătite, a murit la numai 40 de ani, potrivit Tg24.com.

Aceasta urma o dietă foarte strictă în ultima perioadă și ar fi „murit prin înfometare”. De patru ani, trăia cu o dietă bazată pe „fructe, semințe de floarea soarelui, sucuri și băuturi pe bază de fructe”. Însă din alimentația sa lipseau substanțe nutritive de bază, precum calciu sau vitamina D, ceea ce, probabil, i-a cauzat moartea.

Samsonova s-a stins din viață în Malaezia, unde urma o dietă cu fructe exotice. Familia și prietenii săi i-au anunțat decesul pe 21 iulie.

„S-a înfometat până la moarte”, a spus o prietenă a ei, potrivit Tg24.com. Pe de altă parte, mama influenceriței vorbește despre „o infecție asemănătoare holerei”.

Un prieten al rusoaicei a spus că rusoaica s-a hrănit numai cu fructe în ultimii șapte ani, relatează The New York Post. La data morții, aceasta ceruse ajutor, când se afla în Asia de Sud-Est.