Doliu în lumea muzicii! Bobby Caldwell s-a stins din viață

Doliu în lumea muzicii! Bobby Caldwell, interpretul faimoaselor melodii „What You Won’t Do For Love” și „Open Your Eyes”, s-a stins din viață. Acesta a decedat la onorabila vârstă de 71 de ani.

Soția sa, Mary Caldwell, a fost cea care a făcut anunțul. Potrivit spuselor sale, Bobby Caldwell a murit acasă.

În ultimii șase ani, Bobby Caldwell s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au apărut din cauza unui efect advers al consumului de antibiotic – fluorochinolonic.

„Bobby a decedat aici, acasă. L-am ținut strâns în brațe în timp ce ne părăsea. Am inima frântă pentru totdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru numeroasele rugăciuni de-a lungul anilor”, a scris Mary Caldwell pe contul ei de Twitter.

„What You Won’t Do For Love” a rămas un hit de-a lungul mai multor generații

Vocea sa se mula cu ușurință pe mai multe genuri muzicale, precum jazz, R&B și rock. Piesa sa „What You Won’t Do For Love” s-a aflat în topurile Billboard 100, după ce a fost lansată în anul 1978.

„What You Won’t Do For Love” a rămas un hit de-a lungul mai multor generații datorită atracției sale largi ca sample și cover song. Tupac Shakur a eșantionat piesa pe melodia sa „Do for Love” din 1998, iar Boyz II Men, Snoh Aalegra, Michael Bolton și alții au reînregistrat-o pe post de cover.

„Open Your Eyes”, o altă piesă de succes de ale lui Bobby Caldwell (de pe albumul „Cat in the Hat” din 1980) a devenit sample pentru alte piese celebre, precum „The Light” de la Common de pe albumul „Like Water for Chocolate” din anul 2000.

În 2013, John Legend a făcut și el un cover al melodiei pe albumul său „Love in the Future”.

Doliu în lumea muzicii! Burt Bacharach s-a stins din viață

Din nefericire, luna trecută, un alt nume mare din lumea muzicii s-a stins din viață. Burt Bacharach, legendar pianist și compozitor de muzică pentru filme, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 94 de ani, din cauze naturale. Acesta a fost găsit fără suflare în propria casă, a anunțat publicistul său pentru Associated Press.

Burt Bacharach a creat hit-uri care au rămas și acum în inimile oamenilor, precum „What The World Needs Now Is Love”, „I Say a Little Prayer” sau „Raindrops Keep Fallin ‘on My Head”.

De-a lungul vieții sale, a câștigat numeroase premii. Potrivit sursei citate anterior, în anul 1969, a fost nominalizat la Premiul Tony de pe Broadway pentru muzica și versurile sale, ca parte a unei nominalizări la cel mai bun muzical pentru „Promisiunile! Promisiunile!”.

În 1967, a primit șase Premii Grammy pentru „Cântecul anului” („Pentru ce sunt prietenii”, interpretat de Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight și Stevie Wonder).

În 2001, a fost distins cu Premiul Polar Music și cu Premiul Royal Swedish Academy of Music. În 2012, a fost invitatul VIP al lui Barack Obama la Casa Albă, unde a primit Trofeul Bibliotecii Congresului „Premiul Gershwin pentru cântec popular”.

Melodia lui de top, „Raindrops Keep Falling on My Head” (cântată de BJ Thomas), a fost folosită în reclama britanică pentru „Walkers”, în rolurile pe bicicletă create de Paul Newman și Katharine Ross în filmul „Butch Cassidy and Sundance Kid” (1969), însă dintre toate melodiile pe care le-a compus, „Alfie” a fost cântecul său preferat.