Doliu la nivel internațional! Georgia Holt, mama celebrei cântăreţe Cher, s-a stins din viață

Doliu în lumea filmului! Georgia Holt, cântăreață și actriță de origine americană, mama celebrei cântărețe Cher, s-a stins din viață la onorabila vârstă de 96 de ani. Cher a făcut nefericitul anunț prin intermediul rețelelor sociale, însă nu a precizat cauza decesului mamei sale și nici nu a oferit detalii suplimentare despre incidentul respectiv.

„Mama s-a dus”, a scris, duminică, Cher pe contul ei de Twitter.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

Potrivit revistei americane Variety, în luna septembrie a acestui an, Georgia Holt a fost spitalizată din cauza unei pneumonii, starea ei de sănătate fiind afectată şi de anumite afecţiuni recurente. În ciuda acestui fapt, ea a fost externată după câteva zile.

Georgia Holt, al cărui nume real era „Jackie Jean Crouch”, s-a născut pe data de 9 iunie 1926 în oraşul american Kensett din Arkansas. Ea a fost căsătorită, dar a divorțat de şase ori şi a rămas într-o relaţie cu Craig Spencer din 1976 până în ultimul moment. Ea şi tatăl lui Cher, John Paul Sarkisian, au fost căsătoriţi din 1946 până în 1947, s-au recăsătorit în 1965 şi au divorţat din nou în 1966. Georgia Holt a avut două fiice: Cher şi Georganne LaPiere.

Georgia Holt a fost cântăreaţă, textieră, actriţă şi model, devenind cunoscută la nivel internaţional datorită rolurilor interpretate în serialele TV „The Adventures of Ozzie and Harriet”, „I Love Lucy” şi „Jane Wyman Presents the Fireside Theater”. De-a lungul carierei sale, ea jucat şi în câteva filme, precum „A Life of Her Own”, „Watch the Birdie”, „Grounds for Marriage” şi „Father’s Little Dividend”.

În anii 80, Georgia Holt a înregistrat albumul country „Honky Tonk Woman”, care a fost relansat ulterior în anul 2012 şi a inclus un duet cu Cher, intitulat „I’m Just Your Yesterday”. Georgia Holt a fost şi protagonista unui documentar ce i-a fost dedicat de postul american de televiziune Lifetime în anul 2013, denumit „Dear Mom, Love Cher”.

Doliu în lumea muzicii! A murit Jet Black, unul dintre fondatorii trupei britanice „The Stranglers”

Din nefericire, lumea muzicii a mai suferit o pierderea în această lună. Jet Black, pe numele său real Brian John Duffy, primul baterist al trupei britanice de punk rock/new wave „The Stranglers”, a încetat din viaţă la onorabila vârstă de 84 de ani. Numele său va rămâne legat de hituri celebre: „Golden Brown”, „Peaches” și „No more heroes”. Ultima dată a cântat cu trupa în 2015, anunțându-și retragerea câțiva ani mai târziu din cauza problemelor de sănătate, relatează BBC.

„Cu inimile grele anunțăm moartea dragului nostru prieten, coleg și om de stat al trupei Jet Black. Jet a murit liniștit acasă, înconjurat de familia sa. Adio dragul, zboară drept JB”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Twitter a trupei britanice The Stranglers.

It is with heavy hearts we announce the passing of our dear friend, colleague and band elder statesman Jet Black. Jet died peacefully at home surrounded by his family. Fond adieu, fly straight JB.x

Read more: https://t.co/vz0RJDme7X pic.twitter.com/XLrcgoCkxr — The Stranglers (Official) (@StranglersSite) December 8, 2022

„După ani de sănătate precară, Jet a fost în sfârșit eliberat. A fost o forță a naturii. O sursă de inspirație. The Stranglers nu ar fi existat dacă nu ar fi fost el. Cel mai erudit dintre oameni. Un rebel cu multe cauze”, a spus basistul şi solistul JJ Burnel.

„Jet Black a fost o adevărată afacere. Priceput în afaceri, un toboșar talentat și un perfecționist obsesiv. Voi prețui momentele în care am plănuit, am făcut farse, am mâncat, am băut și am râs în atâtea nopți minunate împreună”, a transmis Sil Willcox, managerul trupei.