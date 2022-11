Este doliu uriaș în lumea muzicii după ce Irene Cara, câștigătoare a premiului Oscar pentru melodia „Flashdance… What a Feeling” a încetat din viață. Cântăreața americană Irene Cara, cunoscută pentru melodia „Flashdance… What a Feeling” și câștigătoare a premiului Oscar, a murit vineri, 25 noiembrie.

Irene Cara a decedat în casa ei din Florida la vârsta de 65 de ani.

Pe lângă premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, Cara a jucat și rolul lui Coco Hernandez în filmul „Fame” din 1980 și pentru că a înregistrat și cântecul său principal, cu același nume, potrivit metro.co.uk.

Publicista lui Cara, Judith Moose, a confirmat moartea artistei sâmbătă, pe contul oficial de Twitter al vedetei și pentru Eyewitness News. Moose a spus că a murit acasă în Florida și că momentan nu se cunoaște cauza morții ei.

„Cu profundă tristețe, în numele familiei ei, anunț trecerea în neființă a Irenei Cara. Actrița, cântăreața, compozitoarea și producătoarea câștigătoare a premiului Oscar a murit în casa ei din Florida. Momentan nu se cunoaște cauza morții ei și va fi anunțată când vor fi disponibile informații”, a spus Moose.

Ea a mai spus că familia lui Irene a cerut intimitate în timp ce își procesează durerea.

„A fost un suflet frumos dotat, a cărui moștenire va trăi pentru totdeauna prin muzica și filmele ei. Serviciile funerare și o comemorare pentru fanii ei vor fi planificate la o dată viitoare”, a adăugat Moose.

Irene Cara, pe numele complet Irene Cara Escalera, actriță, cântăreață, compozitoare, s-a născut la data de 18.03.1959, în New York City, SUA. Tatăl ei, Gaspar, a fost de origine afro-latino/puertoricană, iar mama ei, Louise, a fost de origine franceză și cubaneză.

Ea a fost căsătorită cu Conrad E. Palmisano, din 1986 până în 1991. La 22 iunie 2004, două dintre piesele sale tematice pentru film, „Flashdance … What a Feeling” din Flashdance (1983) și „Fame” din Fame (1980), au fost selectate de către American Film Institute în lista sa de o sută cele mai mari melodii.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can’t believe I’ve had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I’ll be reading each and every one of them and know she’ll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022