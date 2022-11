Cântărețul, care s-a bucurat de un succes uriaș în cariera muzicală, mai ales în anii 80, a avut și numeroase probleme de sănătate. O boală misterioasă care i-a afectat gâtul a dus la patru intervenții chirurgicale și chiar la o cădere nervoasă, potrivit site-ului Distractify.

O boală misterioasă i-a afectat gâtul

Pe fondul unui divorț urât, de prima sa soție, Brenda Harvey, și în timp ce avea grijă de tatăl său bolnav, Lionel Richie a suferit patru operații, la începutul anilor ’90, din cauza unei boli necunoscute care i-a afectat gâtul. Într-un interviu acordat revistei People, Lionel Richie a explicat cât de speriat a fost de această boală și de operațiile care i-au afectat o vreme cariera muzicală.

„Nu crezi ca ți se poate întâmpla ceva și ție. Nu m-am gândit niciodată că totul se poate sfârși așa, dintr-odată”, povestea el.

Ca artist ești definit de vocea ta!

În 2012, Lionel Richie spunea că toate operațiile l-au făcut să se gândească cât de mult ar putea fi afectat. „Și în timp ce stai acolo în liniște, așteptând un verdict, apare întrebarea: „Cine sunt eu? Cine sunt eu cu adevărat? Fără această voce, cine ești cu adevărat? Ca artist, ești definit de vocea ta”, a povestit artistul. Medicii l-au sfătuit să renunțe la cariera muzicală, dar nici n-a vrut să audă. Așa că a mers la un medic holistic, care a reușit să identifice problema.

Diagnosticul a fost unul neobișnuit de banal: reflux acid. Alimentele pe care le mânca provocau o reacție, acidul din stomac iritându-i esofagul. Acum, cântărețul se simte mai bine și nu mai are probleme.

A suferit și operație la șold

De asemenea, Lionel Richie a povestit că a suferit o intervenție chirurgicală, prin care i s-a pus o proteză de șold. În 2014, Lionel a dezvăluit pentru The Daily Mirror că timpul petrecut cu trupa Commodores i-a adus dureri mari de șold și de genunchi din cauza pantofilor cu platformă și a mișcărilor pe care îl făcea pe scenă. „Am avut o mică problemă la genunchi, o mică problemă la șold, dar nu la fel de rău ”, a spus el.

„A trebuit să fac o operație la șold în urmă cu trei ani și, sincer, cu greu m-am hotărât să o fac, deși tehnologia este atât de uimitoare. Am amânat-o timp de aproximativ un an, apoi într-o zi m-am spus: „La naiba! Du-te să o faci”, a povestit artistul. Durerile îl făcuseră să nu poată merge în turnee. Dar, după operația la șold, Lionel s-a simțit mai bine ca niciodată. „Deci totul în mine este acum nou-nouț”, a adăugat el. ”Sunt bionic! Nu chiar, dar șoldul este mai bun ca niciodată, iar turneele au fost grozave”, mărturisit el.

Personalitatea anului la Premiile Grammy 2016

Născut la 20 iunie 1949 în Tuskegee, Alabama, Lionel Brockman Richie a devenit faimos alături de trupa The Commodores, spre sfârșitul anilor ’70. În acest grup, a fost saxofonist, uneori vocalist şi compozitor, autor al unor balade precum „Easy”, „Three Times a Lady” şi ”Still”, conform Biography.

Primul disc, intitulat „Lionel Richie”, a fost lansat în 1982 şi a avut mare succes, ajungând pe locul 3 în topurile pop şi înregistrând vânzări de peste 4 milioane de copii. Al doilea album, „Can’t Slow Down”, cuprindea cinci piese care au ajuns în Top 10, între care „All Night Long (All Night)” şi „Hello”, melodii care au fost pe primul loc în clasamentele muzicale. Albumul ”Can’t Slow Down” s-a vândut în peste 10 milioane de copii şi a primit un premiu Grammy pentru ”Albumul Anului” în 1984.

În 1985, Lionel Richie i s-a alăturat lui Michael Jackson, în compunerea single-ului „We Are the World”. În acelaşi an, Lionel a ajuns în fruntea clasamentelor muzicale cu piesa „Say You, Say Me”. De asemenea, Lionel Richie a fost desemnat personalitatea anului la Premiile Grammy 2016. În decembrie 2017, Centrul Kennedy l-a premiat pe cântăreț pentru activitatea sa artistică.