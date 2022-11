Kirshnik Khari Ball, cunoscut ca „Takeoff”, membru al trupei americane Migos, s-a stins din viață marți, 1 noiembrie 2022, la vârsta de doar 28 de ani. Acesta a fost ucis marți dimineață, în jurul orei 2:30, într-un club de bowling din Houston, Texas.

Quavo, unchiul și colegul său de trupă, a fost de față când Takeoff a fost împușcat în cap. Rapperul a murit pe loc. Incidentul a avut loc la „810 Billiards & Bowling”. Potrivit BBC, totul ar fi pornit de la o încăierare între mai multe persoane.

Poliția din Houston a transmis că aproximativ 50 de persoane au participat la o petrecere privată în acel club de bowling, iar la un moment dat o persoană a început să tragă cu pistolul.

Bodyguarzii au auzit împușcăturile, dar nu au văzut cine a deschis focul. Potrivit sursei citate anterior, oamenii legii au anunțat că și alte două persoane au fost împușcate și transportate de urgență la spital.

Incidentul a șocat sute de oameni. Rudele, prietenii, colegii de scenă și fanii lui Takeoff au scris mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare. Boxerul Chris Eubank Jr și creatorul de conținut Twitch – Adin Ross se numără printre vedetele care și-au exprimat părerea în legătură cu decesul artistului afro-american.

„Îmi amintesc că Takeoff a fost un tip foarte cu picioarele pe pământ. Nu pot să cred că trebuie să spun asta, din nou, despre o altă tânără vedetă de culoare ucisă fără motiv, ceva chiar trebuie să se schimb în industrie”, a scris, marți, boxerul Chris Eubank Jr. pe contul său de Twitter.

I remember @1YoungTakeoff being a very down to earth, cool dude. Cant believe I’m having to say this again about another young black star being killed for no reason, something really has to change in the industry, it’s sickening how easy & often people are dying. RIP Takeoff pic.twitter.com/VBguVkzBJ7

