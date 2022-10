Doliu uriaș! A făcut stop cardiac în timpul concertului. Vestea tristă venită chiar acum

Comunitățile haitiene din întreaga lume sunt înmărmurite în urma informațiilor potrivit cărora muzicianul haitian Michael „Mikaben” Benjamin a murit după ce s-a prăbușit pe scenă imediat după ce a cântat alături de populara trupă haitiană Carimi, în timpul unui spectacol aniversar de reunire din 15 octombrie, la Paris.

Benjamin, căruia i se spunea cu afecțiune „Mika”, avea 41 de ani. Printre cei care îl plâng se numără soția sa însărcinată, Vanessa Fanfan, despre care el spusese că urmează să aducă pe lume copilul lor în decembrie 2022, și tatăl său, Lionel „Père Noël” Benjamin, de asemenea muzician, cunoscut drept „Moș Crăciun haitian” pentru cântecul său popular de Crăciun, Abdenwèl

Cauza decesului nu a fost încă verificată, deși rapoartele spun că tânărul Benjamin a murit în urma unui stop cardiac.

„A fost un geniu muzical și asta este ceea ce tocmai am pierdut”, a declarat Alex Abellard, maestrul trupei Zin, formația din Brooklyn care a fost unul dintre fondatorii New Generation Konpa la sfârșitul anilor 1980.

„Scrisul său era foarte original”, a spus Abellard. „Imaginați-vă că nu mai are așa ceva într-o țară căreia îi lipsesc atât de multe acum. Este o mare pierdere pentru cultura noastră la nivel global.”

You will truly be missed #mikaben Thank you for all the memories from Konkou Chante Nwel to the legend you became proudly representing our beloved country Haiti 🇭🇹. I can’t believe I’m writing this. #carimi pic.twitter.com/8hwCDBy9z8 — Jean Paul Laurent (@jeanpaullaurent) October 15, 2022

Mikaben @mikaben on stage this Saturday, October 15, 2022 as part of Carimi’s big concert-reunion at Accor Arena, Paris . He was 41-years-old and passed away on this same stage, a few minutes after his unforgettable performance. #Mikaben #Carimi #haiti Woukoukou 🕯️ pic.twitter.com/k8aPGayDsc — Marco Mazi (@damacci) October 16, 2022

Artistul devenise cunoscut la începutul anilor 2000

Cariera muzicală a lui Benjamin s-a întins pe parcursul a peste 20 de ani, după ce a devenit celebru în Haiti și în străinătate la începutul anilor 2000, cu hituri majore precum „Ou Pati” și colaborări populare cu alte vedete din industria muzicală haitiană (HMI), precum Carimi, Alan Cave și DJ Michael Brun. Gama sa de abilități a fost pusă în evidență după ce Konpa Kreyol, o formație populară, s-a despărțit în două grupuri – Kreyol La și Krezi Mizik – iar cel din urmă l-a recrutat pe Benjamin pentru a fi solistul său.

Gama vocală a lui Benjamin a făcut din Krezi un tur de forță în industria muzicală haitiană. Cânta melodii și putea să captiveze un public de carnaval, mișcând mulțimile de petrecăreți de la dreapta la stânga, în timp ce aceștia își agitau bandanele aproape în delir.

Abellard a spus că își amintește că Zin a fost în turneu cu Benjamin în Martinica și Guadelupa. Personalitatea sa era magnetică, fanii îl adorau, iar el, la rândul său, își făcea timp să interacționeze cu fanii.

„Pur și simplu mă zdrobește. Mă zdrobește”, a declarat Abellard sâmbătă târziu, cu vocea răgușită. „Mikaben a fost unul dintre cei mai diverși artiști pe care i-am avut. A cântat toate genurile. Nu era lipit de cultura haitiană. Aducea orice culoare pe care o primea din toată lumea. A fost un orgiastic . Am pierdut un artist foarte talentat, un producător foarte talentat. A lucrat cu toată lumea”, scrie The Haitian Times.