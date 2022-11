Kevin Conroy, cunoscut ca fiind vocea care l-a interpretat pe Batman, a decedat la vârsta de 66 de ani. Kevin Conroy l-a interpretat pe Batman pentru prima oară în urmă cu 30 de ani.

Mai întâi într-un serial de desene animate, „Batman: The Animated Series”, iar ulterior a apărut într-o serie de emisiuni TV, apoi lungmetraje și chiar jocuri video. Mai mult decât atât, Conroy a interpretat vocea celebrului super-erou în jocurile video Arkham Knight și Arkham City. În 2019, acesta a apărut într-un episod din Batwoman.

DC is deeply saddened at the passing of Kevin Conroy, a legendary actor and the voice of Batman for multiple generations. He will be forever missed by his friends, family, and fans. https://t.co/GgdfYvoKVL pic.twitter.com/pSy8h29h6r

