Doliu în lumea muzicii! Maxi Jazz, cântărețul trupei Faithless, a murit la vârsta de 65 de ani. Cauza decesului nu a fost precizată.

„Anunțăm cu inima frântă că Maxi Jazz a murit noaptea trecută. A fost un om care ne-a schimbat viețile în atât de multe feluri. El a dat sensul și mesajul potrivit muzicii noastre. A fost o ființă umană minunată, cu timp pentru toată lumea și cu o înțelepciune care era atât profundă, cât și accesibilă. A fost o onoare și, bineînțeles, o adevărată plăcere să lucrez cu el. A fost un textier strălucit, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, iubitor de mașini, vorbitor nesfârșit, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu. Rollo, Sister Bliss x”, a scris partenera sa de scenă pe Facebook.

Faithless este o formație engleză de muzică electronică fondată în 1995, forrmată din Maxi Jazz, Sister Bliss și Rollo. Faithless sunt cunoscuți pentru hituri ca „Insomnia“, „God is a DJ“, „We Come One“.

Numele real al lui Maxi Jazz este Maxwell Fraser. S-a născut la 14 iunie 1957.

Sister Bliss a declarat că a murit „liniștit în somn” în casa sa din sudul Londrei, vineri seară.

„Vă trimitem dragoste tuturor celor care ați împărtășit călătoria noastră muzicală. Aveți grijă unii de alții, auziți?. A fost un om care ne-a schimbat viețile în atât de multe feluri. El a dat sensul și mesajul potrivit muzicii noastre. A fost, de asemenea, o ființă umană minunată, cu timp pentru toată lumea și o înțelepciune care era atât profundă, cât și accesibilă. A fost o onoare și, bineînțeles , o adevărată plăcere să lucrez cu el. A fost un textier strălucit, un DJ, un budist, o prezență scenică magnifică, iubitor de mașini, vorbitor nesfârșit, o persoană frumoasă, o busolă morală și un geniu.”, a scris ea.

Faithless s-a format în 1995 și au fost pionieri ai muzicii dance pe stadioane. Au fost nominalizați pentru Best UK Dance Act la Brit Awards în 1999 și 2002.

Jazz a fost un mare fan al Crystal Palace FC, devenind director asociat al clubului de fotbal în 2012.

Maxi Jazz 1957 – 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza

— sister bliss (@thesisterbliss) December 24, 2022