Tragedia dimineții! Un celebru jurnalist s-a stins la 48 de ani. S-a prăbușit în timpul unui live

Este vorba despre celebrul jurnalist american de sport Grant Wahl. Întreaga lume a sportului a fost șocată după ce a aflat că acesta s-a prăbușit în timpul unei relatări live de la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Întreaga familie US Soccer are inima frântă la aflarea veștii că l-am pierdut pe Grant Wahl. Grant a făcut din fotbal munca sa de o viață și suntem devastați că el și scrierile sale geniale nu vor mai fi cu noi”, a transmis US Soccer într-un comunicat pe contul său oficial de Twitter, la scurt timp după tragicul eveniment.

Potrivit informațiilor transmise de CNN, regretatul jurnalist s-a prăbușit în timp ce relata despre meciul Argentina-Olanda, din zona rezervată presei.

US Soccer a amintit de pasiunea regretatului jurnalist

De asemenea, US Soccer a amintit de pasiunea regretatului jurnalist și „credința în puterea jocului de a promova drepturile omului.

Publicația a transmis și condoleanțe soției lui Grant Wahl, Celine Gounder, și celor dragi.

Sursa menționată amintește că jurnalistul a vorbit cu câteva zile înainte, în timpul unui podcast, despre faptul că simțea o durere în piept și o senzație de apăsare și presiune.

„Corpul meu a cedat în cele din urmă în fața mea. Trei săptămâni de puțin somn, stres ridicat și multă muncă îți pot face asta”, a scris Wahl luni. „Ceea ce fusese o răceală în ultimele 10 zile s-a transformat în ceva mai grav în noaptea meciului dintre SUA și Olanda și am putut simți cum partea superioară a pieptului meu a căpătat un nou nivel de presiune și disconfort.

Nu am avut Covid (fac teste în mod regulat aici), dar am fost la clinica medicală de la centrul media principal astăzi și mi-au spus că probabil am bronșită. Mi-au dat un tratament cu antibiotice și un sirop de tuse puternic și deja mă simt puțin mai bine după doar câteva ore. Dar totuși: „No bueno”, spunea acesta.

Regretatul jurnalist a avut bronșită

Tot atunci, el a mai spus că a avut bronșită și că a fost nevoit să meargă din nou la clinică pentru a se trata.

„Practic, am anulat tot ce aveam în această joi și am tras un pui de somn și mă simt puțin mai bine, încât, probabil, vă puteți da seama din vocea mea că nu sunt la 100 la sută aici”, a spus el. „Să sperăm că nu voi tuși în timpul acestui podcast. Tușesc foarte mult. Toată lumea tușește aici în ca acest lucru nu este în nici un caz limitat la mine ca atât de mulți jurnaliști au o tuse nebună. Uneori sună ca un șuierat al morții.

Singurul lucru care mă surprinde, de fapt, este că nu este atât de mult COVID aici. M-am gândit că ar putea fi o problemă reală cu asta. Nu prea vedem cazuri de COVID. Vedem doar o mulțime de boli generale, tuse, răceli și abia aștept să trec dincolo de ceea ce am eu. Dar voi fi gata de plecare. Particip vineri”, fusese mesajul acestuia.