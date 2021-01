Este doliu mare pe glob. Alberto Grimaldi a murit la vârsta de 95 de ani. Acesta era un cunoscut producător de filme. Printre cele mai cunoscute sunt „The Good, the Bad and the Ugly”, regizat de Sergio Leone. El a semnat şi producția „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese.

Cumplita veste a fost dată de unul dintre fiii lui Grimaldi. El a confirmat informaţia pentru Variety. Potrivit fiului, tatăl a murit din cauze naturale.

Alberto Grimaldi s-a născut în Napoli, pe 28 martie 1925. El a studiat Dreptul înainte de a-şi înfiinţa propria companie de producţie. Acesta s-a intitulat Produzioni Europee Associati (P.E.A.), în 1961. Primul lungmetraj produs de el a fost westernul spaniol „L’ombra di Zorro”, lansat anul următor.

În 1964, a produs primul său film spaghetti western, „I due violenti”. P.E.A. a devenit cunoscută pentru filmele cu buget redus, deseori co-producţii cu Spania şi Germania de Vest. Compania a funcţionat până la începutul anilor 1980.

Grimaldi, prima producție cu Clint Eastwood

Prima colaborare a lui Grimaldi cu Sergio Leone a fost pentru co-producţia „For a Few Dollars More” (1965), cu Clint Eastwood în rol principal. Anul următor, ei au colaborat la celebrul spaghetti western „The Good, the Bad and the Ugly. Este și filmul care i-a adus celebritatea mondială lui Eastwood.

În total, Grimaldi a produs, într-o carieră de patru decenii, peste 80 de filme în Europa şi Statele Unite.

Între titlurile notabile se numără „Burn!” (1969) și „Last Tango in Paris” (1972), cu Marlon Brando. Mai urmează „Man of La Mancha” (1972), cu Sophia Loren. În câțiva ani apar și „Illustrious Corpses” (1976) şi „Ginger and Fred” (1986).

Ultima lui producţie a fost „Gangs of New York” (2002), regizat de Martin Scorsese. Aici s-au aflat Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz şi Liam Neeson în distribuţie. Pentru acest film a primit o nominalizare la Oscar. Premiul a fost dat la categoria „cel mai bun film”.

Grimaldi a avut trei copii şi trei nepoţi.