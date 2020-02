La această categorie au concurat producţiile cinematografice „Parasite” (Coreea de Sud), „Dolor y gloria” (Spania), „Les Misérables” (Franţa), „Honeyland” (Macedonia de Nord), „Corpus Christi” (Polonia).

Filmul „Parasite”, cu Kang-ho Song, Sun-kyun Lee şi Yeo-jeong Jo este o metaforă despre clivajul social dintre săraci şi bogaţi în societatea modernă şi a mai fost nominalizat şi la categoriile cel mai bun film, regie, montaj şi scenografie.

Drama de război „1917” a lui Sam Mendes a primit trei trofee, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time… in Hollywood”, a primit două, la fel şi „Joker” al lui Todd Phillips şi „Ford v Ferrari” al lui James Mangold.

Gala a debutat cu un moment muzical susţinut de cântăreaţa Janelle Monáe, care a fost acompaniată de un grup de dansatori, transmite New.ro., Steve Martin şi Chris Rock au fost primii prezentatori ai serii. Au făcut o introducere în care au vorbit despre filmele nominalizate, despre eroarea din urmă cu trei ani – când a fost anunţat greşit numele câştigătorului, şi au făcut glume pe seama lui Jeff Bezos şi Martin Scorsese. „Oscarurile s-au schimbat mult în ultimii 92 de ani”, a spus Steve Martin. „În 1929, nu a fost niciun actor de culoare nominalizat, iar acum avem unul”, a completat Chris Rock.

Brad Pitt a fost primul câştigător al serii. Rolul din „Once Upon a Time… in Hollywood” i-a adus trofeul pentru rol secundar. La primirea celui de-al doilea Oscar din carieră, în cele 45 de secunde avute la dispoziţie pentru discurs, el le-a adus un omagiu lui Quentin Tarantino şi Leonardo DiCaprio, a mulţumit cascadorilor care au lucrat la film şi a dedicat premiul copiilor lui. A folosit câteva secunde pentru a aminti şi de procesul pentru destituirea preşedintelui Donald Trump şi lipsa audierii martorilor: „Mă gândesc că poate Quentin va face un film despre asta”.

„Să scrii un scenariu este un proces în care eşti singur, nu reprezintă ţara”, a spus regizorul Bong Joon-ho, după ce a mulţumit Academiei. „Dar acesta este primul Oscar pentru Coreea de Sud”, a spus cineastul care, împreună cu Jin Won Han, a primit trofeul pentru scenariul original „Parasite”.

Lista completă a câştigătorilor

Cel mai bun film: „Parasite”, de Bong Joon-ho

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru „Parasite”

Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix, pentru „Joker”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger, pentru „Judy”

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern – „Marriage Story”

Cel mai bun film străin: „Parasite”, de Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Toy Story 4”, de Josh Cooley

Cea mai bună scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh – „Once upon a time… in Hollywood”

Cel mai bun scenariu adaptat: Taika Waiti – „Jojo Rabbit”

Cel mai bun scenariu original: Bong Joon Ho, Han Jin Won – „Parasite”

Cea mai bună imagine: Roger Deakins, pentru „1917”

Cel mai bun montaj: Michael McCusker şi Andrew Buckland, „Ford vs Ferrari”

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”

Cel mai bun cântec: Elton John şi Bernie Taupin – „(I’m Gonna) Love Me Again” din „Rocketman”

Cel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, pentru „Ford vs. Ferrari”

Cel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor şi Stuart Wilson, pentru „1917”

Cele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy, pentru „1917”

Cele mai bune costume: Jacqueline Durran – „Little women”

Cel mai bun machiaj: Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker, pentru „Bombshell”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Hair Love”, de Matthew A. Cherry

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Neighbours’ Window”, de Marshall Curry

Cel mai bun lungmetraj documentar: „American Factory”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

