Actorul american Max Julien, cel mai bine cunoscut pentru rolul său emblematic ca Goldie din filmul apărut în 1973 „The Mack”, a murit sâmbătă, la vârsta de 88 de ani, au confirmat reprezentanții acestuia.

Cauza morții nu a fost dezvăluită

Julien a murit chiar de ziua sa, în ziua de Anul Nou, după ce a fost găsit de soția sa, Arabella, au declarat reprezentanții acestuia pentru TMZ, potrivit New York Post. Cauza morții actorului nu a fost dezvăluită.

„În timpul carierei de zeci de ani a lui Julien, a fost cunoscut pentru faptul că este îndrăzneț, onest și direct. El ar trăit și a spus propriul său adevăr atât profesional, cât și privat”, a spus echipa sa în declarația lor. „El a fost considerat un om cum rar poate fi întâlnit”.

Julien și-a început cariera pe scena Off-Broadway din New York, incluzând roluri în „Shakespeare-In-The-Park” a lui Joseph Papp. Mutându-se spre vest, la Hollywood, el a obținut roluri de co-protagonist alături de Jack Nicholson în „Psych-Out” și în filmul de succes „Getting Straight”.

O perioadă de timp a stat la Roma, Italia, unde a scris și regizat un documentar numit „Trestevre”, apoi a scris scenariul și ulterior a coprodus clasicul „Cleopatra Jones”, în care a jucat actrița Tamara Dobson în rolul principal.

Julien a refuzat să participe la continuarea filmului, „Cleopatra Jones and the Casino of Gold”, ceea ce a făcut ca el să fie creditat cu povestea și scenariul filmului, ambele fiind „bazate pe personaje create de Max Julien”.

Rolul său memorabil în „The Mack”

Cel mai mare rol al său, Goldie din „The Mack”, a fost un proxenet ambițios care tocmai ispășise o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Tânărul Richard Pryor îl interpretează pe prietenul lui Goldie, Slim, într-unul dintre primele sale roluri de film, înainte ca comediantul să devină un star important la Hollywood.

Performanța lui Julien în film este încorporată în cultura hip hop și zeci de rapperi au luat replicile sau scenele lui Goldie din film, inclusiv Snoop Dogg, Raekwon, Mobb Deep, LL Cool J și Public Enemy.

Alte filme în care a apărut Julien includ „The Black Klansman” (1966), „Psych Out (1966), „The Savage Seven” (1968), „Up Tight!” (1968) și „Getting Straight” (1970).

Julien a fost într-o relație cu actrița Vonetta McGee din 1974 până în 1977. McGee a apărut alături de el în filmul de acțiune western din 1974, „Thomasine & Bushrod”, care a fost conceput ca omologul filmului din 1967, „Bonnie și Clyde”. S-a căsătorit cu Arabella Chavers în 1991, iar cuplul locuia în Los Angeles.