Tragedie în lumea cinematografiei! Actrița sud-coreană Jung Chae-yul a fost găsită fără suflare în propria casă. Avea numai 26 de ani. În prezent, juca în producția Netflix „Zombie Detective” și lucra și ca model. Anunțul a fost făcut de către Agenția Jung Management S, fără a oferi detalii despre moartea actriței. „Trebuie să oferim vești triste și sfâșietoare. Actrița Chae-yul ne-a părăsit pe 11 aprilie”, se arată în comunicat.

Cariera lui Jung Chae-Yul era în plină ascensiune

Jung Chae-Yul a jucat în mai multe seriale coreene de succes, iar apoi a devenit celebră datorită „Zombie Detective”, dar și din „I Have Not Done My Best” şi „Deep”. Aceasta urma să apară și într-un nou serial TV, numit „Wedding Impossible”, dar producătorii au anunțat că au întrerupt filmările după producerea tragediei, relatează Daily Mail.

În ultima poză postată pe Instagram, stă pe jos, poartă o pereche de căști și are un pahar în mână.

După moartea sa fulgerătoare, fanii au început să transmită mesaje. „Odihnește-te în pace, suflet frumos”, a scris unul dintre ei. Un altul a scris: „Îți doresc tot binele acolo și numai amintiri bune. Sunt atât de trist. Nu știu cum să mă simt”. Impresarul lui Jung Chae-Yul a transmis, la rândul său, un mesaj despre moartea actriței și despre înmormântarea restrânsă ce va avea loc.

„Potrivit dorințelor familiei îndoliate, cuprinși de o durere mai mare decât oricine altcineva, înmormântarea va avea loc în secret și în liniște. Vă cerem să vă abțineți de la răspândirea de zvonuri despre moartea ei”, a transmis acesta, adăugând că încă nu este clară cauza morții vedetei din Coreea de Sud. „A fost foarte muncitoare. Era o prietenă cu un suflet profund. Este greu de descris în cuvinte cât de minunată era ca actriță”, a mai scris el.

A murit Michael Lerner

Este doliu și la Hollywood. Michael Lerner, un apreciat actor, a decedat la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de nepotul său, actorul Sam Lerner, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Am pierdut o legendă noaptea trecută”, a scris Sam Lerner duminică pe Instagram.

„Este greu de descris în cuvinte cât de genial a fost unchiul meu Michael și cât de influent a fost pentru mine. Poveștile lui m-au inspirat mereu și m-au făcut să mă îndrăgostesc de actorie. A fost cel mai tare, cel mai încrezător și talentat tip, iar faptul că era sângele meu mă va face să mă simt mereu special.

Toți cei care îl cunosc știu cât de nebun era – în cel mai bun mod. Sunt atât de norocoasă că am avut ocazia să petrec atât de mult timp cu el, iar noi toți suntem norocoși că putem continua să-i urmărim munca pentru tot restul timpului.

RIP Michael, bucură-te de trabucurile tale cubaneze nelimitate, de scaunele confortabile și de maratonul de filme fără sfârșit”, a mai scris nepotul actorului.