Actorul Lance Reddick a murit subit, vineri dimineața, pe 17 martie, din cauze naturale, a anunțat reprezentantul său, Mia Hansen, într-un comunicat de presă. Reddick a jucat rolul oficialului de poliție Cedric Daniels în „The Wire”.

Trupul neînsuflețit al actorului a fost găsit pe 17 martie, în locuința sa din Studio City

Într-o postare făcută pe Twitter, Wendell Pierce, co-starul său din „The Wire”, a numit decesul lui Reddick o „mare durere pentru familia noastră artistică”. Lance Reddick era în mijlocul unui turneu de promovare pentru John Wick: Chapter 4, cu Keanu Reeves în rol principal.

Trupul neînsuflețit al actorului a fost găsit pe 17 martie, în locuința sa din Studio City, California, a anunțat site-ul Tmz. Reddick promovase recent „John Wick 4”, ultimul episod al francizei lui Keanu Reeves, în care l-a interpretat pe Charon, portarul hotelului Continental Hotel, un centru al crimei subterane din New York.

Având o voce sonoră și memorabilă, Lance Reddick a lucrat adesea ca actor de voce în proiecte precum The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty și Castlevania și și-a împrumutat vocea și pentru jocuri video, precum Horizon Zero Dawn sau Destiny 2.

Serialul „The Wire” a fost cel care a schimbat traiectoria carierei sale

La capitolul televiziune, actorul a jucat, de asemenea, în serialele precum „Lost” (2008-200), în rolul lui Matthew Abaddon, „Fringe” (2008-2013) și „Bosch” (2014-2021), în rolul lui Irvin Irving. La fel, Reddick a interpretat rolul lui Papa Legba în cel de-al treilea sezon al serialului „American Horror Story” (2014), rol pe care l-a reluat ulterior în cel de-al optulea sezon.

Actorul s-a născut în Baltimore, Maryland, la 31 decembrie 1962. Reddick a studiat la Școala de Muzică Eastman de la Universitatea Rochester din New York, unde a absolvit, iar ulterior a urmat cursurile Școlii de Teatru Yale.

De asemenea, Lance Reddick avea deja o duzină de roluri la activ, în special în serialul „Oz”, dar „The Wire”, cu primul serial care a început în iunie 2002, a fost cel care a schimbat traiectoria carierei sale.

Celebrul animator american Burny Mattinson a murit şi el recent, la 87 de ani

Burny Mattinson a încetat din viață luni, 27 februarie, la vârsta de 87 de ani, în urma unei scurte boli, a anunțat The Walt Disney Company.

Legendarul animator Burny Mattinson a fost cel mai longeviv angajat al companiei și ultimul care a făcut parte din echipa condusă de Walt Disney, informează publicația Mirror. În cariera sa, celebrul animator a lucrat la producții precum „Frumoasa și Bestia” (1993) sau „Doamna și Vagabondul” (1955).

În același timp, de numele său sunt legate alte producții clasice precum „101 dalmațieni” (1961), „Cartea junglei” (1967), „Regele Leu” (1994) și „Mulan” (1998). Ultima producție la care animatorul a participat a fost „O lume ciudată” (2022).

„Arta lui Burney, generozitatea lui, dragostea lui pentru Disney Animation și generațiile de povestitori care au trecut pragul ușii noastre de-a lungul a șapte decenii ne-au făcut mai buni.

Toți cei pe care am avut privilegiul de a-i cunoaște și de a învăța, a căror moștenire o vom asigura că continuă”, a declarat Jennifer Lee, cea care ocupă funcția de director de creație al Walt Disney Animation Studios.