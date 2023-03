Vestea că actorul Andrei Aradits a divorțat de soția sa, Andreea Vânătoru după 17 ani de căsnicie a șocat showbiz-ul din România.

În cadrul emisiunii „La Măruță” de marți, 14 martie, invitatul a fost Jorge. Actorul a dezvăluit că a divorțat chiar în podcastul lui Jorge.

„A vorbit niște lucruri în exclusivitate și îi mulțumesc pe această cale, pentru că nu mă așteptam să fie atât de deschis și atât de sufletist. Andrei are o viață fantastică. Și pentru că noi tot vorbeam, tot povesteam și înainte.

Și la un moment dat i-am zis: «Nu vrei tu să vii la podcast să povestești toate lucrurile astea?». Și a avut așa o mică reținere, că nu e ușor să-ți asumi”, a spus cântărețul, relatează Fanatik.

Cătălin Măruță știa că Andrei Aradits a divorțat

Cătălin Măruță a declarat că știa despre separarea celor doi, însă a preferat să păstreze tăcerea, fiind bun prieten cu Andrei Aradits.

„El, practic, a recunoscut un lucru pe care și noi îl știam aici de când călătorea doar cu băiatul lui. Dar exact cum spui tu, la un moment nu vrei să vorbești despre anumite lucruri dacă omul de cealaltă parte nu-ți dă voie sau nu se simte el confortabil să vorbească.

Anume că a divorțat. Știi cum e, sunt oameni maturi, atât el, cât și soția lui. Și cu siguranță vor ști să gestioneze această despărțire”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Andrei Aradits a păstrat discreția în ceea ce privește separarea de soția sa

La rândul său, Jorge i-a lăudat discreția actorului în această perioadă.

„N-aș vrea să vorbesc eu treaba asta. Mi-e și greu, pentru că nu sunt implicat. Nu vreau să vorbesc eu despre viața altei persoane, nu mi se pare ok. Eu am trecut prin asta și știu ce înseamnă și sunt fericit că Andrei este tipul discret, la fel cum am fost și eu.

E bine să păstrăm lucrurile astea. A anunțat. A spus-o. Eu sunt recunoscător că s-a întâmplat în podcast-ul meu pentru prima oară dezvăluirea. Însă îmi place că e un băiat discret și că lucrurile astea se țin în familie.

Era normal să spună la un moment dat și asta nu înseamnă că de acolo încolo el o să înceapă să iasă cu tot felul de declarații, pentru că nu-i stă în caracter”, a spus el.