A murit Brian Murphy

Brian Murphy, star al sitcom-urilor britanice din anii ’70 „Man About the House” și „George and Mildred”, a murit la vârsta de 92 de ani.

Soția sa, actrița din „Hi-De-Hi!” și autoare de cărți de crime, Linda Regan, a postat un mesaj pe rețelele sociale cu o fotografie a celor doi, care spunea:

„Iubirea mea pentru tine nu va muri niciodată. Odihnește-te în pace, dragul meu”.

Brian Murphy a decedat la locuința sa din Kent, Anglia, duminică dimineața, alături de Regan, conform agentului său, Thomas Bowington de la Bowington Management.

„Cu mare tristețe anunțăm decesul clientului nostru, actorul Brian Murphy”, a spus Bowington astăzi. „Este aproape imposibil de descris profunzimea talentului și umanității sale. Un om cu un suflet cu adevărat bun și plin de bucurie”.

Prin intermediul lui Bowington, Regan a adăugat:

„Am avut norocul să îmi găsesc sufletul pereche în viața aceasta — pe Brian, pe care îl voi iubi pentru totdeauna”.

Brian Murphy, cunoscut pentru rolurile sale comice

Actor și comedian, Murphy a devenit cunoscut pentru rolurile sale comice principale din primele etape ale carierei, dar a apărut mai recent în drame medicale precum Holby City, The Catherine Tate Show și Last of the Summer Wine.

De asemenea, a jucat în comedia ITV Benidorm, creatorul acesteia, Derren Litten, scriind pe rețelele sociale:

„Sunt extrem de întristat să aflu despre dispariția lui Brian Murphy. O legendă autentică a actoriei comice. Man About the House și George & Mildred erau preferatele copilăriei mele, iar mai târziu am avut imensa onoare de a scrie pentru el în The Catherine Tate Show și Benidorm. Multă dragoste pentru Linda și familie.”

Rolurile sale în filme includ The Boy Friend și pelicula regizată de Ken Russell, The Devils.

Regretatul actor și-a început cariera în anii ’50

Murphy și-a început cariera ca membru al influentei Theatre Workshop condusă de Joan Littlewood și Gerry Raffles în anii ’50, ajutând organizația să modernizeze teatrul și să ajungă la un public mai larg.

A jucat în multe dintre piesele lui Littlewood, inclusiv în lucrările lui Shakespeare, fiind un membru original al distribuției piesei sale Oh, What a Lovely War!.

Cu toate acestea, a ajuns la faimă în comedia ITV Man About the House, în care juca rolul unui bărbat singur care împărțea apartamentul cu două femei, un subiect controversat la acea vreme. Apoi, a jucat rolul celebrului soț supus, George Roper, în spin-off-ul Man About the House, George and Mildred.

În august anul trecut, a terminat lucrul la o serie de comedie și urma să joace un rol principal într-un film care urma să fie filmat în primăvara aceasta, conform lui Bowington.