Potrivit mai multor publicații locale, cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, a fost găsit pe coastele insulei Cipru. Omul de afaceri dispăruse pe 7 ianuarie, iar descoperirea a venit după o operațiune de căutare care ar fi început pe 10 ianuarie.

Former Uralkali CEO Vladislav Baumgertner goes missing in Cyprus Mysterious suicides among Russia’s elite have already happened — now come mysterious disappearances. The 56-year-old Russian businessman Vladislav Baumgertner has gone missing in Limassol. He stopped responding on… pic.twitter.com/C2Oj4cECD3 — NEXTA (@nexta_tv) January 12, 2026

Conform informațiilor publicate de Philenews, trupul a fost localizat într-o zonă de coastă greu accesibilă, pe coasta de sud a insulei, între satele Pissouri și Avdimo. Căutările au implicat inclusiv utilizarea dronelor, folosite pentru inspectarea stâncilor de pe litoral. Operațiunea a fost îngreunată de condițiile de iarnă și de vânturile puternice din zonă.

Cazul a atras atenția și prin faptul că dispariția lui Baumgertner a fost anunțată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus, eveniment produs la ambasadă. Pe acest fond, în spațiul public au apărut speculații legate de o posibilă conexiune între cele două decese.

Totuși, purtătorul de cuvânt al poliției cipriote, Vyron Vyronos, a transmis că până în acest moment nu există indicii care să sugereze o legătură între cele două cazuri. În același timp, în mediul online au apărut reacții care pun sub semnul întrebării caracterul accidental al morții omului de afaceri, potrivit relatărilor din presă.

Vladislav Baumgertner a lucrat la Uralkali în perioada 2003–2013, inițial ca director comercial, apoi ca director general al companiei. În 2013, el a fost arestat la Minsk, în Belarus, în contextul ruperii relațiilor dintre Uralkali și principala companie belarusă din domeniul potasei. Ulterior, la finalul aceluiași an, a fost extrădat în Rusia, iar cazul a fost clasat.

În 2015, el a condus Global Ports, companie prezentată ca principal operator de terminale de containere din Rusia. În ultimii ani, potrivit The Guardian, Baumgertner ar fi locuit singur în Cipru și ar fi fost văzut ultima dată în Limassol, oraș de coastă cunoscut pentru comunitatea de expați ruși, unde avea o locuință. În Cipru există o comunitate rusă numeroasă, insula fiind descrisă uneori drept o destinație preferată de ruși.

Decesul vine într-un moment sensibil pentru Cipru, care a preluat recent conducerea Consiliului Uniunii Europene și se confruntă cu un scandal de corupție la nivel înalt. Potrivit Le Figaro, ancheta a fost declanșată după apariția unui videoclip publicat pe X pe 8 ianuarie, de un cont anonim. Imaginile ar sugera discuții între responsabili despre modalități de evitare a legislației privind finanțarea campaniilor electorale.

În material este menționată utilizarea numerarului ca metodă de depășire a plafonului de un milion de euro pentru cheltuielile unei campanii prezidențiale. Scandalul ar fi dus la demisii importante, inclusiv plecarea șefului de cabinet al președintelui, Charalambos Charalambous.

De asemenea, Philippa Karsera ar fi demisionat din funcția de directoare a unei asociații susținute de stat, invocând atacuri din spațiul online la adresa familiei sale.

Guvernul cipriot a respins acuzațiile de ilegalitate și a susținut că ar exista interferențe externe. Autoritățile investighează dacă videoclipul ar putea fi rezultatul unei „activități hibride” îndreptate împotriva țării și dacă elementele prezentate indică posibile infracțiuni penale.