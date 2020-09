Cunoscutul jurnalist Emanuel Isopescu a încetat din viață după o lungă suferință. La aflarea veștii, jurnalistul Emil Hossu-Longin a transmis un mesaj pe Facebook

„E cel care mi-a deschis cariera de jurnalist în TVR, la Social, omul pe care îl știa oricine, în orice loc din România. M-a învățat multe, mi-a dat încredere și emisiuni. A fost un boier, un altruist, un ziarist excelent. Mi-a fost prieten, camarad și tovarăș de tenis de masă. Rămas bun, Șefule, mulțumesc frumos pentru tot!”, a scris Hossu-Longin.

Ioana Isopescu, fiica cunoscutului jurnalist, a transmis și ea un mesaj: „Contrapunct 3.08.1945-2.09.2020. Tătucă, rămas bun”.

Emanuel Isopescu a fost nevoit să se retragă din cariera jurnalistică din cauza unor probleme mai ample de sănătate, suferind o operație dificilă pe cord, care a durat 15 ore. Isopescu a apărut la aproape toate televiziunile de calibru din România, fiind și un mare jurnalist de investigații. Acesta transmitea în luna mai un apel disperat pe Facebook, aflându-se într-o stare greu de imaginat și având nevoie de îngrijire medicală.

„Eu am crezut întotdeauna că F.B. este un for al schimburilor informaționale și al întrajutorării. Am ajuns la mâna voastră. Vârsta, bolile și propria-mi inconștiență m-au lăsat fără picioare.

De-abia reușesc să ajung la toaletă și niciodată nu știu dacă voi mai reuși să mă ridic de pe vas. Totul a pornit acum doi ani cu un clostridium luat de la Fundeni și finalizat glorios cu o rectocolită care nu mă iartă o clipă. Fără supărare, am consultat mari somități ale domeniului dar starea de fapt e intactă.

Caut cu deznădejde o femeie care să aibă grijă nu de mine ci de interesele mele: fisc, Primărie, avocați, aprovizionare, liniștea fiicei mele care se confruntă cu > 2-3 ore pe zi combinate în orice fel de variante. Evident, nu am banii unui bătrân italian dar ne putem înțelege. Vă rog, ajutați-mă!​”, scria Emanuel Isopescu.