Fostul mare fotbalist a comentat într-o intervenție telefonică zvonurile privind starea sa de sănătate și a dezvăluit care este motivul pentru care a plecat de pe banca tehnică a Viitorului.

„Domnul Dinu a zis că am muncit foarte mult şi că din când în când mai poate lua câte o pauză. Restul a speculat cine a speculat. Muncesc mult, îmi fac datoria, pentru că e clubul meu. Nu am plecat, am plecat doar de pe bancă. E ca în România, un om spune ceva şi alţii speculează. Nea Cornel a spus că muncesc 24 de ore, cam atât. Eu sunt sănătos tun şi motivat să fac lucruri foarte bune să dezvolt clubul.

Am luat o decizie, sunt în spatele tuturor celor care lucrează şi susţin pe toată lumea. Avem nevoie de răbdare, de timp. Eu, când iau decizii, mi le asum. Sunt conştient de ceea ce am făcut şi am procedat bine. Vin doar la meciurile de acasă, vreau să fiu cât mai relaxat. Nu contează cum începi, contează cum termini, aşa se spune la fotbal” a mărturist Gică Hagi pentru Telekom Sport.

De asemenea, Hagi a adăugat că are încredere totală în Ruben de la Barrera și în proiectul pe care Viitorul l-a demarat în acest sezon.

„Suntem pe un drum şi mergem pe acel drum. (…) Ruben de la Barrera, 200% încredere”, a mai spus Gică Hagi pentru sursa citată.

Amintim că Hagi a renunțat la funcția de manager pe care o ocupa la Viitorul din septembrie 2014. Acesta a rămas în continuare conducătorul clubului Viitorul, iar antrenor a fost numit Ruben de la Barrera. Cea mai mare performanță obținută de „Rege” ca antrenor al formației din Ovidiu a fost titlul de campion din sezonul 2016-2017.

De asemenea, sub comanda lui Gică Hagi, care era până în momentul plecării cel mai longeviv antrenor din Liga 1, Viitorul a câștigat un titlu (2017), o Cupă (2019) și o Supercupă (2019).