Potrivit unei analize a Consiliului Europei, ȋn țări ca Elveția, Finlanda, Slovenia sau Letonia, primarii și consilierii primesc, pe lângă salarii, și bonusuri de performanță, de rezultate sau diferite forme de comisioane. La fel se ȋntâmplă și ȋn unele state americane, precum California, iar ȋn Singapore, inclusiv Premierul primește bonus anual de succes, bazat pe progresele din economie.

Administrația locală românească trebuie să preia din bunele practici ale altor state, precum și ale sectorului privat, dacă vrea să devină profitabilă și performantă. Este părerea antreprenorului Octavian Bădescu, candidat liber la Primăria Capitalei și inițiatorul mișcării #hailatreaba.

,,Sistemul de bonusare poate fi ușor aplicat pentru Primarul General și la consilierii locali și la directorii din instituțiile publice sau altor funcționari-cheie. Ȋn acest moment, tratăm cam la fel un angajat performant ca pe unul care doarme la birou sau care vine când ȋși aduce aminte, iar asta nu e deloc ȋn regulă. Se vorbește mult despre calitatea profesională slabă a funcționarilor publici, dar nu am văzut măsuri care să genereze o schimbare ȋn bine. Companiile private, inclusiv cele mari și multinaționalele, folosesc bonusurile pentru a crea un mediu de lucru competitiv, pentru a motiva angajații, pentru a-i reține și promova pe cei capabili. Ȋn plus, angajatorii pot economisi astfel și bani din fondul de salarii. Iar dacă ne uităm ce aparat stufos avem ȋn administrație, vom descoperi că această economie nu este deloc de neglijat.

Nu trebuie să inventăm noi apa caldă (pe care oricum, ȋn București, nu o prea avem), e suficient să ne uităm ȋn stânga și ȋn dreapta și să ne inspirăm de la cei care au succes”, spune Bădescu.

Antreprenorul afirmă că Primarul General, ȋn calitate de manager, trebuie să fie un exemplu atât pentru angajații din subordine, cât și pentru comunitate. Bădescu declară că dacă va câștiga alegerile din 27 septembrie, va propune să aibă un salariu de 1 euro, iar restul renumerației să fie un bonus bazat pe rezultatele activității sale.

,,Când am fost numit șeful direcției de servicii expres din cadrul Poștei Române, am cerut Consiliului de Administrație reducerea la minimum a salariului meu fix, la 1 euro, de la 2.000 de euro, cât era componenta fixă ȋn contractul de mandat. Iar suma maximă pe care aș fi putut să o obțin contractual (4.000 euro) să fie dependentă, integral, de rezultatele obținute. Am fost primul și singurul manager privat de la o companie de stat care a venit cu o astfel de propunere, ȋntr-un context dificil, ȋn care Poșta Română era pe pierdere și am fost nevoiți inclusiv să facem restructurări. O abordare similară ȋn privința propriei remunerații intenționez să o am și dacă voi fi ales Primar General, ȋntrucât primarul, ca lider ales al comunității, trebuie să fie un exemplu.

Primarul Bucureștiului ȋncasează net, ȋn 4 ani, ȋn jur de 130.000 euro, chiar dacă ȋși face sau nu treaba bine. Săptămâna trecută, am aflat cu toții din presă că Primăria Capitalei are conturile blocate, din cauza unei datorii mai vechi. E un semn clar al managementului defectuos al instituției, vreme de zeci de ani. Mă ȋntreb și vă ȋntreb – cine plătește pentru acest lucru?”, adaugă Octavian Bădescu.

Ȋn urmă cu un an, președintele ExpertForum anunța că Primăria Capitalei are 45.000 de angajați (funcționari, angajați din regiile și companiile subordonate și alți bugetari), cu 2.000 mai mult decât Uniunea Europeană.