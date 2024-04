Bărbații cu vârste între 18 și 60 ani, chemați în Armată. Marți, pe data de 23 aprilie, Ucraina a anunțat suspendarea serviciilor consulare destinate bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani.

Această decizie a fost luată după ce ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a făcut publice planurile viitoare pentru întoarcerea în țară a bărbaților capabili să lupte, conform vârstei la care aceștia sunt apți de serviciu militar.

Ministerul a mai menționat că numai furnizarea unor ”cărţi de identitate în vederea întoarcerii în Ucraina” este menţinută în cazul acestei categorii de bărbaţi.

Ucraina, care luptă de doi ani împotriva invaziei Rusiei, se confruntă cu o nevoie stringentă de personal militar, mai ales în condițiile în care Rusia ar putea declanșa o nouă ofensivă în săptămânile și lunile viitoare.

Ministrul ucrainean de Externe a anunțat că a ordonat ”măsuri de restabilirea echităţii între bărbaţi la vârsta mobilizării în Ucrsina şi cei din străinătate”.

Dmitro Kuleba nu oferă detalii cu privire la natura acestor măsuri. Oficialul s-a rezumat la a declara că ministerul „probabil va furniza clarificări” cu privire la noile proceduri pentru accesul la servicii consulare.

Ucraina interzice călătoriile în străinătate pentru bărbații în vârstă de luptă, cu câteva excepții. Cu toate acestea, conform estimărilor presei, zeci de mii de bărbați au fugit ilegal din Ucraina pentru a evita mobilizarea pe front.

Înainte de invazia rusească, sute de mii de ucraineni trăiau în străinătate.

Mai multe personalități ucrainene critică anunțul ministrului Kuleba, considerându-l ineficient sau chiar ilegal.

🇺🇦Yesterday’s decision of the Zelensky government to stop providing consular documents for male Ukrainians of military age abroad indicates the direction the authorities intend to take.

Ukrainian Foreign Minister Kuleba essentially declared them traitors of their country and… pic.twitter.com/stlFxlhqlK

— TheIslander (@IslanderReports) April 23, 2024