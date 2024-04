În Coreea de Sud, marți, președintele Klaus Iohannis a discutat despre necesitatea modernizării armatei. Șeful statului a spus că nu ia în considerare recrutarea obligatorie. El a evidențiat că nu va susține o astfel de măsură.

Klaus Iohannis a subliniat importanța furnizării de mai multă informație. Acesta a vorbit și de creșterea atractivității pentru cariera militară.

Președintele României a spus ce gândește despre recrutarea obligatorie

Președintele României a spus și de asigurarea unei solde adecvate implicației, precum și promovarea pozitivă a acestui domeniu. În așa fel, a accentuat Klaus Iohannis, tinerii interesați de o carieră militară pot cunoaște exact oportunitățile disponibile în Armată.

”Nu m-am gândit la recrutare obligatorie şi nu voi avansa aşa ceva, asta este o chestiune foarte clară. În rest, cred că trebuie să existe mai multă informaţie şi mai multă atractivitate pentru cariera militară, mai multă atractivitate însemnând evident şi o soldă pe măsura implicării fiecărui militar”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în Coreea de Sud.

Klaus Iohannis subliniază nevoia unei publicități pozitive

Klaus Iohannis a subliniat necesitatea unei mai mari promovări pozitive. El a spus că este nevoie de mai multă publicitate. În așa fel, a apreciat șeful statului, tinerii vor fi mai bine informați. În opinia sa, aceștia vor putea să cunoască exact care sunt oportunitățile, metodele de acces sau alte aspecte importante din domeniul apărării. Iohannis a mai spus că foarte multe aspecte sunt puțin cunoscute publicului larg.

”Mult mai multă publicitate pozitivă, adică lumea, mai ales tinerii care ar viza o carieră militară, să ştie exact care sunt oportunităţile, care sunt metodele, cum se ajunge acolo, etc. Foarte multe chestiuni sunt puţin cunoscute publicului larg”, a spus Iohannis.

Multe ţări doresc să-și extindă forțele armate

Reacția lui Iohannis vine pe fondul unei dezbateri intense privind introducerea armatei obligatorii.

Conform unei analize recente realizate de The Economist, statele se gândesc serios să-și mărească efectivele armate. Până în 2030, Germania are ca obiectiv să își mărească efectivele militare de la 182.000 la 203.000 de soldați. Franța vizează o creștere de la 240.000 la 275.000 de militari. Polonia are în plan să-și crească numărul de soldați de la 197.000 la 220.000 până la sfârșitul acestui an, urmând ca, în cele din urmă, să ajungă la 300.000.

Ca o concluzie, în analiză, se arată că anumite țări încep să revină la ideea reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru tineri, adesea pentru cei care finalizează educația școlară.