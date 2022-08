Divorțul momentului în showbiz! Se despart după 6 ani de căsnicie. Decizia este una finală

În urmă cu ceva timp, Daniel Onoriu anunța că se desparte de soția sa, Isabela, însă a revenit cu noi informații și preciza că a fost doar o strategie pentru a atrage atenția. Totuși, acesta a anunțat din nou că divorțează.

Cei doi au format un cuplu timp de șase ani, însă pilotul de raliuri a decis să pună punct acestei relații. Acum, Isabela a vorbit public despre acest divorț, acestea fiind primele sale declarații pe acest subiect.

Ea a precizat că nu dorește să comenteze nimic din ceea ce a mărturisit pilotul de raliuri despre căsnicia lor, însă a confirmat că ei nu mai formează un cuplu. Mai mult decât atât, Isabela spune că nu există nicio șansă ca ei să se împace, subliniind că divorțul va avea loc. De asemenea, ea a confirmat că nu mai locuiesc împreună.

”Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel, eu sunt un om decent, nu sunt persoană publica, nu vreau sa apar nicăieri cu nimic, este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună (…) Da, este adevărat (n.r. nu mai locuiesc împreună)”, a declarat Isabela pentru Spy News.

Daniel Onoriu nu va participa la niciun campionat anul acesta

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Daniel Onoriu a precizat că anul acesta nu va mai merge la niciun campionat. În schimb, va face mai multe vloguri din locurile unde va merge.

De asemenea, el a mai spus că ultimul vlog pe care l-a publicat în mediul online a avut peste 100.000 de vizualizări, precizând, de asemenea, că urmează să facă un nou vlog.

Daniel Onoriu a mai spus că deși are abonament la sală nu merge și că ar trebui să facă anumite controale medicale, însă îi este frică de injecții.

„M-am decis! Anul acesta renunt la orice campionat, indiferent de orice o sa fac vloguri si SHOW uri oriunde voi fi invitat. Urmeaza un septembrie plin si frumos: Germania, Spania, Italia Anglia, Super car uri vloguri etc……

Asocieri cu persoane celebre asa cum a fost cu Andi Popescu cu care am facut un vlog nebun de frumos si care a avut peste 100k vizualizari, urmeaza sa facem altul din nou cu Rocket vs Lamborghini Aventador. Am abonament la sala, dar nu ma duc. Am controale medicale, dar pentru ca am fobie de injectii nu le fac”, a notat acesta.