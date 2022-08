Podcastul de luni moderat de Robert Turcescu și Dan Andronic a fost unul exploziv, cu dezvăluiri şi comentarii despre două evenimente care ţin capul de afiş al stagiunii politice: nunta liderului AUR George Simion – eveniment monden care a făcut o audienţă de finală Champions League pe televiziunile de ştiri- şi divorţul politic al fostului lider PSD Liviu Dragnea de oamenii care l-au urmat în proiectul Alianţa Pentru Patrie (APP).

S-a rupt lanțul de iubire. Divorțul e irevocabil

După cum se știe, săptămâna trecută Dragnea a cerut conducerii APP să nu-i mai asocieze imaginea cu numele partidului, certându-se cu fondatorul formațiunii, Codrin Ștefănescu, unul dintre puținii colegi din PSD care i-a stat alături inclusiv în perioada în care a stat la închisoare. De precizat că, deși APP s-a folosit până acum de imaginea lui Liviu Dragnea, politicianul nu a fost niciodată membru al partidului din cauza restricțiilor juridice ca urmare a condamnării sale.

Invitatul a reamintit că a fost singurul din PSD care l-a susținut pe fostul președinte social-democrat în anii de pușcărie, dar ruptura dintre ei e definitivă. „După ce a ieșit (n.r. – din închisoare) l-am rugat niște lucruri foarte corecte. Toată lumea știe că a fost în zona sistemului ocult (…) Dacă eu, care nu mi-am schimbat discursul și ideile în zeci de ani, dacă eu, care l-am susținut până în pânzele albe pe Liviu Dragnea, am ajuns să mă despart de el, este dovada că am sute de argumente ca s-o fac. Eu am greșit, că am crezut că un om rău se poate schimba și să devină un om bun”, a exclamat retoric Codrin Ștefănescu.

Ștefănescu: Am simțit că a intrat iarăși în siajul grupului Coldea

Chestionat de jurnalistul Dan Andronic ce îi reproșează concret celui pe care l-a numit recent un mic monstru, secretarul general al Alianței Pentru Patrie a subliniat că i-a cerut explicații fostului său camarad, chiar foarte recent însă Liviu Dragnea a evitat să răspundă. „L-am întrebat dacă iarăși este pe o traiectorie cu sistemul. (…) L-am iertat tot timpul cu gândul că nu se va repeta. Am simțit că a intrat iarăși în siajul grupului Coldea (gen. (r) SRI Florian Coldea – n. red.). În acest moment există o tentativă de preluare a APP și a discursului suvernaist”, a declarat Ștefănescu.

Pe de altă parte, Dan Andronic a confirmat că personal a simțit că Dragnea evită să spună adevărul până la capăt. Jurnalistul EVZ a afirmat că a vrut să îi ia interviu politicianului, de care nu se îndoiește că e curajos, însă a avut impresia că „nu e lăsat să vorbească”.

Se pregătește culoar pentru Kovesi președinte?

În aceeași intervenție, fondatorul APP a ținut să precizeze că la rândul lui a primit propuneri din partea fostului sistem patronat de Laura Kovesi și Florian Coldea, în vederea unei campanii menite să îi aducă în turul 2 al prezidențialelor din 2024 pe Kovesi și Nicolae Ciucă în defavoarea lui Mircea Geoană, viitorul candidat PSD, însă a refuzat.

„Eu cred sincer că o parte din acest sistem toxic, care a fost și a rămas, are un plan foarte pervers pentru următoarele alegeri. Invadatorul vine cu această propunere, cei care sunt la putere îl vor pe Ciucă, PSD îl pune pe Geoană, așa că au nevoie de un candidat-iepuraș, care să ciupească din electoratul suveranist, pentru ca în finală să ajungă cei susținuți de la Bruxelles, Ciucă și Kovesi”, a argumentat politicianul. Provocat de Dan Andronic să dea nume despre cei care i-au făcut propunerea, Ștefănescu a refuzat invocând faptul că nu poate să își dezvăluie sursele.