Ce face Liviu Dragnea după ce a ieșit de la închisoare? Codrin Ștefănescu l-a dat de gol (VIDEO)

La locuința acestuia au venit și avocata sa, Flavia Teodosiu, și fostul ministru de Interne, Carmen Dan. Fostul ministru de Interne a declarat că Liviu Dragnea a dorit ca toate televizoarele din casă să fie închise, deoarece vrea să stea liniștit împreună cu cei apropiați lui.

După ce Irina Tănase a postat la rubrica de Story de pe Instagram o poză în care toți îi erau alături fostului lider al Partidului Social Democrat, Codrin Ștefănescu a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț de la reședința lui Liviu Dragnea.

Filmulețul în arată pe Liviu Dragnea în timp ce vorbea cu Codrin Ștefănescu, pe Irina Tănase mângâind o pisică și pe Flavia Teodosiu cum face cu mâna la cameră.

La ieșirea din închisoare, Liviu Dragnea a declarat că acești doi ani cât a fost încarcerat au fost plini de chinuri și umilinte. La remarca jurnaliștilor, el a spus că a slăbit foarte mult și că cei doi ani de închisoare și-au lăsat amprenta asupra sa.

”Chin şi suferinţă. Abuzuri şi umilinţe. Când am plecat România era o ţară prosperă, o ţară cu speranţă şi viitor. Azi e o dictatură feroce. E afectată libertatea de exprimare. E amanetat viitorul României. Sunt deţinut politic pentru că am intrat nevinovat.

Mi s-a cerut să-mi recunosc vinovăţia pentru Nu e opoziţie PSD e un partid de operetă, condus de oameni laşi. Judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au avut presiuni.

M-au vândut. Am trecut prin clipe grele. Acum o să fiu alături de Irina şi de copiii mei. Libertatea mi-a lipsit cel mai mult în perioada asta. Am fost condamnat nevinovat. A fost o condamnare politică 100%. Am pledat nevinovat până în ultima clipă. Nu am vrut să recunosc o vină pe care nu o aveam”, spune acesta.