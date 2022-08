Un nou divorț în showbiz! Își spun adio după 6 ani. Nimeni nu se aștepta

Un nou divorț cutremură lumea showbiz-ului! Pilotul de curse Daniel Onoriu a anunțat că se desparte de soția lui Isabela și a venit și cu explicații în acest sens. Acesta a precizat că după 6 ani de relație, soția sa nu apreciază nimic din ceea ce el a făcut pentru ea, motiv pentru care a decis să se despartă de ea.

Pilotul de curse a dat această veste tristă prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, acolo unde a dat mai multe detalii din viața sa personală, dar unde a și precizat care este, de fapt, motivul despărțirii lor.

Isabela nu ar aprecia nimic din ce face Daniel Onoriu pentru ea

În mesajul de pe rețeaua de socializare, Daniel Onoriu spune că soția sa nu apreciază nimic din ceea ce el face pentru ea. De asemenea, el a mai povestit cum s-au cunoscut și câte excursii au făcut împreună.

„Divortez de frumoasa Isabela, sotia mea de aproape 6 ani. De ce? O sa va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am vazut fotografia m-am indragostit de ea. Am cerut-o de nevasta a doua zi, iar peste alte doua saptamani mi-a devenit sotie la starea civila. In toti acesti ani ne am plimbat-o in multe tari. Excursii minunate si cateva tari exotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de doua ori, Abu Dabhi ETC…..

Masina mea e pe numele ei, banii sunt toti pe cardul ei. Sunt romantic, o sa va dau doua exemple: M-am dus intr-o seara la un nene care vindea flori si am luat un buchet frumos si i-am zis sa vada la ce terasa stam si a venit la noi la masa unde i-a daruit florile.

In Egipt i-am luat un lant destul de mare, de fapt 3, dar unul era mare si l-am rugat pe receptioner sa ma urmareasca si sa o premieze cu titlul: noi hotelul etc oferim cate un cadou lunar celei mai frumoase femei din resort. Cu toate astea, femeia asta nu apreciaza nimic”, spune acesta.

Daniel Onoriu, lăsat singur prin țară de soția sa

Ceea ce l-a supărat și mai tare pe Daniel Onoriu a fost faptul că soția lui nu a dorit să vină cu el la curse prin țară, deși acestea sunt pasiunea lui. Drept urmare, el a decis să pună capăt acestui mariaj.

De asemenea, pilotul de curse mai este supărat și din cauză că după 6 ani de mariaj, soția sa nu dorește să îi dăruiască un copil.

„M-a lasat singur prin tara, calatoresc singur, azi mi-a dat KO cand mi-a zis ca nu vine cu mine la curse. Ea stie prea bine ca aceste curse inseamna totul pentru mine.

Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa, dar pentru ca tu nu ma iubesti si eu m-am racit de tine, stiu ca toata presa o sa scrie despre asta, dar as mai vrea sa stiti ceva despre mine: sunt un baiat care a copilarit in Damaroaia printre smardoi si am prins si eu ceva din viata de baiat de oras, asa ca simt asta prea bine.

Suntem impreuna de 6 ani si nu vrea sa facem copii. Asta e, nu ma mai doare nimic si abia astept sa ne vedem fiecare de viata lui separat”, a completat Daniel Onoriu.