După o relație de șase ani, Daniel și Isabela Onoriu au hotărât să meargă pe drumuri separate! Fosta soție a campionului la raliuri a povestit pentru Click despre momentul în care s-a întâlnit la supermarket cu Daniel Onoriu și noua sa parteneră de viață care i-a luat locul la puțin timp după separare.

„Acum două zile am fost într-un supermarket și la două minune, în spatele meu, în același magazin, apare Daniel cu actuala sa iubită. Nu am avut niciun sentiment, nici de furie, nici de nimic, mi-am văzut de cumpărăturile mele și am plecat.

Nu a interacționat deloc cu mine. Am auzit când i-a zis tipei respective <uite-o pe Isabela> și ea tot trăgea de el și îi zicea <hai să mergem>. Știu că este o tipă din Canada de vreo 43-44 de ani, de vârsta lui.

Vreau să mai spun și că după ce el a insistat să ne împăcam, la o săptămână distanță, s-a întâlnit cu ea. Am auzit de la persoane care au fost în cercul nostru de prieteni că a dus-o deja în apartamentul unde am locuit noi doi, în patul nostru.

Am înțeles și că au făcut mâncare împreună, i-a făcut deja și cunoștință cu mama lui. Nu îmi pare rău de această situație. Eu cred că el a vrut să mă facă geloasă, dar nu i-a ieșit. Omul aruncă cu ce are în suflet: unul cu bunătate, cu răutate”, a declarat Isabela Onoriu pentru Click.ro.

Daniel și Isabela sunt în proces de divorț

Deși au fost împreună o perioadă lungă de timp, Isabela este mai hotărâtă ca niciodată să divorțeze! După ce Daniel Onoriu a stat 55 de zile în comă și a avut nevoie de îngrijiri medicale, și apoi s-a pus pe picioare, pilotul și soția lui s-au despărțit.

„Eu am depus actele la Judecătoria Sectorului 1, am vrut la notar, dar el a dorit la Judecătorie. Probabil să mai tărăgăneze această situație. Eu sunt decisă, divorțez!

Asta este, mergem în instanță până la urmă. Cred că o să se termine destul de repede divorțul. Am suficiente dovezi la mână. Mai ales că acum el are și o relație”, a mai spus Isabela Onoriu pentru sursa menționată anterior.

Care a fost motivul divorțului?

Motivul pentru care cei doi s-au separat este pasiunea lui Daniel pentru curse, mai exact faptul că fostul pilot a dorit să reia acest sport periculos pentru sănătatea lui.

„Motivul divorțului este faptul că el a vrut să se reapuce de curse, iar eu m-am opus. El nu este vindecat și nu este recuperat psihic și am pus stop. Daniel nu mai are 25-30 de ani să mai facă curse. Fiecare are perioada sa de glorie”, a declarat Isabela Onoriu.

„Eu sunt foarte liniștită acum, mă regăsesc eu cu mine. Ies cu fetele, ies în parc, citesc. Pe 1 septembrie ne-am separat. M-am mutat într-un apartament. Când am plecat de la Daniel am stat doar câteva zile la tatăl lui, m-am înțeles de minune cu el. Chiar am vorbit despre motivul separării noastre și el a reușit să mă înțeleagă foarte bine”, a încheiat Isabela.