Livia Graur, prima reacție după ce s-a aflat de divorț! Vedeta a trecut printr-o perioadă extrem de grea

Livia Graur a făcut primele declarații după divorț. Ea și tatăl fetiței sale au decis să o ia pe drumuri separate, însă fără să facă prea multă vâlvă cu privire la acest subiect. Aceasta povestește că a trecut printr-o perioadă extrem de grea după acest divorț, dar că a reușit să treacă peste.

Prezentatoarea de la Prima TV spune că cea care a ajutat-o să meargă mai departe este fiica sa, Renata. Chiar dacă cei doi și-au spus adio după 13 ani de căsnicie și 20 de ani de relație, Livia Graur spune că nu regretă relația pe care a avut-o cu Răzvan, cu toate că acesta a dezamăgit-o foarte mult.

„Am trecut printr-o perioadă destul de grea. Am avut un șoc, dar acum sunt bine. Mă întreb și eu cum de am reușit și cum de sunt atât de bine, iar explicația este că Dumnezeu nu-ți dă niciodată mai mult decât poți duce și te întărește atunci când ai nevoie. Iar Renata a fost motorul meu de remontare. E un capitol stufos, cu siguranță cu părțile lui bune și foarte bune. Păcat că s-a ajuns aici.

Din punctul meu de vedere, nu se mai putea face nimic. Oamenii educați își lasă mereu loc de „Bună ziua“, nu se bat, nu se omoară, nu-și scot ochii. Trebuie să colaborăm, pentru că așa cum eu sunt mama ei, așa el e tatăl ei și lucrurile astea nu le va schimba nimeni niciodată. Trebuie să fim oameni și să ne intereseze binele ei, atât”, spune Livia Graur.

Livia Graur și-a dorit mereu să fie o mamă tânără

Prezentatoarea de la Prima TV a mai declarat că și-a dorit mereu să fie o mamă tânără pentru a nu exista o diferență prea mare de mentalitate între generații. De asemenea, ea a mai povestit că atunci când decide să pună capăt unei relații nu se mai uită în urmă.

„Nu regret nimic, pentru că, în primul rând, o am pe Renata. Eu mi-am dorit foarte mult să fiu mamă tânără, ca să avem o legătură strânsă și să nu fie o mare diferență de mentalitate, să merg pe stradă cu fiica mea și să se întrebe lumea care e mama, care e fiica. Dar, legat de relație, eu nu mi-am pus niciodată problema așa. Pentru mine, omul pe care l-am avut alături, pe care îl iubeam și-l respectam era omul meu și universul meu.

Pe mine, când mă dezamăgești, mă dezamăgești. Iar când pun capăt, nu mai privesc în urmă. Și cred că asta e ceea ce mă face să fiu bine acum. Știu că e un clișeu, dar recunosc că am reînvățat să am timp pentru mine, să-mi dau mie mai multă atenție și să mă pun pe primul plan – după Renata, evident! Și poate asta e și lecția pe care ar trebui s-o aplice toate femeile, până să ajungă în punctul să aibă acest regret”, a declarat vedeta pentru OK Magazine.