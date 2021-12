Prima TV, laudată de Andreea Berecleanu

Astfel, aceasta a reamintit de sloganul „Crede în bine! Împarte bucurie!”, punctând că acesta poate fi chiar mesajul unei țări întregi.

„24 de ani de Prima TV. Imi aduc aminte perfect de aparitia statiei, eu fiind tot jurnalist si prezentator de stiri si atunci. Spre deosebire de cate televiziuni au aparut intre timp si cate optiuni exista, atunci le numarai pe degetele de la o mana, nu existau inca nici canalele de nisa. Anii au trecut, iar televiziunea continua sa faca parte din viata mea. Eu am ajuns acum un an la Prima, insa am intalnit multi colegi seniori, pe care ii stiam demult. Surpriza frumoasa a fost echipa tanara, entuziasta, formata din oameni de pana in 30 de ani, chiar si cu putin peste 20. Ce pot sa-mi doresc la aceasta aniversare? Ca sloganul “Crede in bine! Imparte bucurie!”, mesajul campaniei Prima TV din aceasta luna, sa devina mesajul unei tari. La multi ani!”, a scris Andreea Berecleanu pe Facebook.

Andreea Berecleanu a primit o lovitură dură

Amintim că prezentatoarea TV Andreea Berecleanu a divorțat de primul ei soț Andrei Zaharescu în urmă cu opt ani, mai exact în 2013. Deși divorțul a fost finalizat cu aproape un deceniu în urmă, procesul de partaj al averii celor doi nu s-a finalizat încă.

Disputele pe împărțirea averii câștigată în timpul mariajului continuă și azi. Recent, însă, judecătorii au luat o decizie care nu o avantajează deloc pe prezentatoarea TV.

În urmă cu șapte zile, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 din București au luat o nouă hotărâre în ceea ce privește partajul bunurilor comune/lichidarea regimului matrimonial dintre Andreea Berecleanu și Andrei Zaharescu. Dezicia judecătorilor vizează o solicitare a prezentatoarei tv. În cererea sa oficială, aceasta îi solicita fostului ei soț plata sumei în valoare exactă de 63.837,59 lei. Banii respectivi provin din investițiile familiei Zaharescu-Berecleanu dobândiți în firma pe care foștii soți au avut-o în trecut.

Din nefericire pentru prezentatoarea tv, magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au respins solicitarea sa. Astfel că Andrei Zaharescu nu mai este nevoit să achite suma de bani cerută de fosta sa soție.

„Admite excepţia prescipţiei dreptului material la acţiune, invocată de pârâtul-reclamant. Respinge capătul de cerere constând în obligarea pârâtului-reclamant la plata către reclamanta-pârâtă a sumei de 63.837,59 lei, ca prescris. Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâtul-reclamant, ca neîntemeiată. Cu cale de atac odată cu fondul.

Stabileşte termen de judecată pentru data de 28.02.2022, ora 10.30, cu citarea părţilor. Pronunţată, azi, 10.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, a transmis Judecătoria Sectorului 1, București.