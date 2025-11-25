Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol să-l vadă.

Pentru că cererea de bilete fost peste capacitatea sălii.

Pentru că Divertis își respectă publicul.

Pe 24 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Palatului, Divertis apare în această gală unică, unde cele mai savuroase întâmplări, personaje memorabile și evenimente din ultimul an sunt premiate cu trofeul Pantera Neagră.

Premii pentru conspiratii celebre, reformă fără formă, comedia pensiilor nesimțite, omul anului, sinecuriști, industria calului sau cosmarul rusesc.

Divertis îți arată lumea în care trăiești cu umor, sinceritate, spirit critic și inteligență artificială!

Experiență LIVE de neuitat – energia a 4000 de oameni care râd la unison nu se poate transmite online sau la TV!

Trăiește emoția și veselia pe viu, doar în sala de spectacol!

Gala nu se va difuza niciodată în forma lui integrală nici la TV, nici online.

Gala este un spectacol multimedia live și video, cu actori și personaje AI incredibile.

Gala este pentru oamenii cu atitudine care cer și doresc ceva mai bun decât primesc de la țara lor.

📅 Data: 24 ianuarie 2026, ora 19:00

📍 Locație: Sala Palatului, București

🎟️ Bilete: Disponibile acum – grăbește-te, locurile zboară!

Divertis.Gala – Să râdem acum, că mâine nu se știe!

Bilete disponibile pe get-in.ro de la 99 de lei.