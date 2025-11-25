Din cuprinsul articolului

De ce?

  • Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol să-l vadă.
  • Pentru că cererea de bilete fost peste capacitatea sălii.
  • Pentru că Divertis își respectă publicul.
  • Pe 24 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Palatului, Divertis apare  în această gală unică, unde cele mai savuroase întâmplări, personaje memorabile și evenimente din ultimul an sunt premiate cu trofeul Pantera Neagră.

Ce te așteaptă?

  • Premii pentru conspiratii celebre, reformă fără formă, comedia pensiilor nesimțite, omul anului, sinecuriști, industria calului sau cosmarul rusesc.
  • Divertis îți arată lumea în care trăiești cu umor, sinceritate, spirit critic și inteligență artificială!
  • Experiență LIVE de neuitat – energia a 4000 de oameni care râd la unison nu se poate transmite online sau la TV!
  • Trăiește emoția și veselia pe viu, doar în sala de spectacol!
Divertis.Gala 2026
Divertis.Gala 2026 / SURSA FOTO: Divertis

De știut:

  • Gala nu se va difuza niciodată în forma lui integrală nici la TV, nici online.
  • Gala este un spectacol multimedia live și video, cu actori și personaje AI incredibile.
  • Gala este pentru oamenii cu atitudine care cer și doresc ceva mai bun decât primesc de la țara lor.

📅 Data: 24 ianuarie 2026, ora 19:00
📍 Locație: Sala Palatului, București
🎟️ Bilete: Disponibile acum – grăbește-te, locurile zboară!

Divertis.Gala – Să râdem acum, că mâine nu se știe!

Bilete disponibile pe get-in.ro de la 99 de lei.