Din cuprinsul articolului
De ce?
- Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol să-l vadă.
- Pentru că cererea de bilete fost peste capacitatea sălii.
- Pentru că Divertis își respectă publicul.
- Pe 24 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Palatului, Divertis apare în această gală unică, unde cele mai savuroase întâmplări, personaje memorabile și evenimente din ultimul an sunt premiate cu trofeul Pantera Neagră.
Ce te așteaptă?
- Premii pentru conspiratii celebre, reformă fără formă, comedia pensiilor nesimțite, omul anului, sinecuriști, industria calului sau cosmarul rusesc.
- Divertis îți arată lumea în care trăiești cu umor, sinceritate, spirit critic și inteligență artificială!
- Experiență LIVE de neuitat – energia a 4000 de oameni care râd la unison nu se poate transmite online sau la TV!
- Trăiește emoția și veselia pe viu, doar în sala de spectacol!
De știut:
- Gala nu se va difuza niciodată în forma lui integrală nici la TV, nici online.
- Gala este un spectacol multimedia live și video, cu actori și personaje AI incredibile.
- Gala este pentru oamenii cu atitudine care cer și doresc ceva mai bun decât primesc de la țara lor.
📅 Data: 24 ianuarie 2026, ora 19:00
📍 Locație: Sala Palatului, București
🎟️ Bilete: Disponibile acum – grăbește-te, locurile zboară!
Divertis.Gala – Să râdem acum, că mâine nu se știe!
Bilete disponibile pe get-in.ro de la 99 de lei.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.