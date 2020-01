Care sunt noile tendințe în materie de sisteme de climatizare? Ce este mai avantajos, din punct de vedere al costurilor, pentru încălzirea unei locuințe? Pompa de căldură sau centrala termică?

La ora actuală, centrala termică este cea mai populară soluție de încălzire. Însă, de-a lungul ultimilor ani, am observat o tendință ascendentă și în ceea ce privește piața pompelor de căldură. Iar acest lucru nu poate decât să ne bucure, știind câte avantaje poate să ofere acest sistem de climatizare. Așadar, pentru a putea alege dintre cele două, sunt multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere, pe lângă cel al costurilor. Pompa de căldură este ideală pentru instalații noi și înlocuiri, la fel de bine cum este și pentru conectarea la sistemul de încălzire din pardoseală și radiatoare, asigurând toate nevoile: încălzire, răcire/aer condiționat și apă caldă menajeră. Este soluția de climatizare perfectă pentru zonele în care nu există acces la gaz. Aceasta poate colecta până la 75% din energia utilizată din aer și restul din electricitate, cum este cazul pompei de căldură Daikin Altherma. Fiind alimentată în mare parte de energie regenerabilă, este cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor și cea mai prietenoasă soluție cu mediul existentă la ora actuală. Mai mult, pentru că aerul exterior sau solul conține mereu un potențial energetic, o pompă de căldură performantă poate să încălzească eficient și în cele mai reci condiții. Sistemul Altherma 3 de la Daikin, de exemplu, oferă căldură și apă caldă menajeră chiar și atunci când temperatura de afară este de -28 de grade.

Pompa de căldură a devenit și mult mai ușor de integrat în orice tip de amenajare datorită dimensiunile sale compacte. Cu Daikin Altherma, nu avem nevoie de spații largi sau de o cameră tehnică. Toate componentele sunt înglobate în unitatea interioară, dimensiunile sunt similare cu cele ale unui frigider, iar acest lucru o face ușor de instalat în aproape orice spațiu.

Centrala termică murală reprezintă alegerea cea mai populară pentru apartament sau casă, atunci când există acces la rețeaua de gaze naturale, asigurând încălzire și apă caldă menajeră. Și în cazul centralei putem vorbi despre o serie de inovații care o fac o soluție avantajoasă din punct de vedere energetic și financiar. Centrala noastră termică, de pildă, folosește tehnologia în condensare, gândită special pentru a economisi resursele și este dotată cu o vană de gaz care adaptează automat necesarul de gaz în combinație cu aerul pentru combustie. Astfel, se obține o ardere eficientă, indiferent de calitatea gazului furnizat, ceea ce se traduce prin costuri scăzute, iar în situații extreme, se evită intrarea centralei în avarie. Și designul este un factor important în alegerea centralei. Noi avem cea mai mică centrală de pe piață, care poate fi instalată cu ușurință în spații restrânse, precum băi, bucătării sau dulapuri. Un alt avantaj al centralei este că, prin intermediul aplicației Daikin Online Control Heating, clientul are posibilitatea de a monitoriza și de a controla modul de funcționare în orice moment și de oriunde s-ar afla. Mai mult, datorită funcțiilor inteligente precum cea de învățare și adaptare la obiceiurile de consum, pornește preîncălzirea înainte de momentul utilizării apei calde.

Ce trebuie să știe un român înainte să-și cumpere o centrală termică de apartament? La ce anume să se uite și care sunt „capcanele” în care poți cădea atunci când faci o astfel de achiziție?

Alegerea unei centrale termice poate să fie dificilă, iar primul impuls pentru cei mai mulți cumpărători este stabilirea prețului ca principal criteriu. Sigur, acesta reprezintă un factor important de care trebuie să se țină cont, însă sunt multe alte aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Începând cu posibilitățile de automatizare ale centralei, precum adaptarea temperaturii agentului termic furnizat în funcție de temperatura exterioară, opțiunea de a controla centrala termică de la distanță, funcții inteligente care pot conduce către costuri de operare mai mici, continuând cu o perioadă de garanție cât mai lungă și un pachet de accesorii extins.

Pentru a alege sistemul potrivit, fiind astfel evitate costurile suplimentare pe care le implică înlocuirea lui sau reparațiile ulterioare, dar și pentru o experiență de cumpărare ușoară și rapidă, le recomandăm clienților să solicite suport profesionist. Știm că o astfel de achiziție poate fi o provocare, de aceea, le oferim celor interesati accesul la o rețea extinsă de Parteneri Daikin autorizați, prin intermediul cărora pot beneficia de asistență completă, de la consultanță și proiectare până la instalare și mentenanță. Mai mult, pentru a rămâne permanent în contact cu clienții și a le oferi întreg suportul nostru atunci când au nevoie, punem la dispoziția lor platforma Daikin Stand By Me. Înregistrând centrala termică pe platformă, atât clienții cât și partenerii Daikin pot monitoriza starea de funcționare oricând, de oriunde ar fi. Totodată, au contact direct atât cu noi, cât și cu rețeaua de parteneri de service, având acces la pachete de servicii precum mentenanță și verificări tehnice pe toată perioada de viață a centralei.

La ce interval de timp trebuie schimbată centrala termică de apartament și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac posesorii de centrale termice?

Cei mai mulți posesori de centrale termice aleg să schimbe unitatea doar atunci când se strică definitiv. Însă, ar trebui să știe că orice sistem care nu mai funcționează la capacitatea sa optimă, va duce la un consum mai mare și, implicit, la costuri ridicate. De aceea, recomandarea noastră este să se acorde o mare atenție mentenanței. Întreținerea periodică garantează reducerea consumului de energie, dar și funcționarea sistemului la un nivel maxim de performanță. Pe termen lung, întreținerea este întotdeauna mai ieftină decât intervențiile de service ad-hoc, de aceea noi ne încurajăm clienții să facă preventiv verificarea centralei lor Daikin, putând solicita și acest serviciu simplu și rapid prin intermediul platformei Daikin Stand By Me. O centrală termică bine întreținută, cu verificări periodice, are o durată de viață de peste 10 ani.

Care este cel mai des întâlnit motiv pentru care se strică centralale termice?

Sunt mai multe motive pentru care centrala termică se poate defecta. Un factor îl reprezintă calitatea gazului și a debitului acestuia, dar și a apei, care poate conține calcar și care se acumulează în schimbătoarele de căldură. De asemenea, centrala nu va funcționa corect dacă s-a făcut înlocuirea pe o instalație existentă în care sunt prezente sedimente și care nu a fost prevăzută cu filtre corespunzătoare. Un alt motiv ar putea fi avariile de tensiune care pot afecta componentele electronice.

Centrala termică este un echipament care necesită periodic o întreținere corectă, însă, așa cum menționam anterior, cele mai multe sunt schimbate doar atunci când se strică definitiv. Revizia tehnică periodică, realizată obligatoriu o dată la doi ani, dar și revizia care se recomandă anual înainte de sezonul de iarnă au rolul major de a verifica funcționarea acesteia în parametri și în condiții optime. Nerespectarea acestor verificări periodice poate duce în timp la defectarea centralei.

O altă cauză tot mai des întâlnită care duce la deterioarea centralei este instalarea defectuoasă a acesteia. Ceea ce încercăm noi să le explicăm tuturor clienților este că achiziționarea unui sistem de climatizare sau de încălzire implică o serie de etape, fiecare jucând un rol important în buna funcționare a echipamentului și având la bază suportul oferit de o echipă profesionistă – de la consultanță și proiectare, până la instalare și mentenanță. Aceasta este filosofia Daikin, iar prin intermediul rețelei de Parteneri autorizați îndrumăm corespunzător clientul și, totodată, îl susținem și îi suntem alături în tot acest proces. Pentru că de modul în care este făcută instalarea și punerea în funcțiune depinde în totalitate buna funcționare a sistemului, le recomandăm cumpărătorilor să recurgă la instalatori autorizați, care dețin cunoștințele și și-au perfecționat serviciile pe modelele respective și pe astfel de intervenții.

Care este temperatura optimă la care să dai centrala pe timpul iernii?

Temperatura optimă pentru un confort sporit poate varia în funcție de preferințele fiecărei persoane, însă există, într-adevăr, un interval recomandat astfel încât să ne bucurăm de ambientul dorit iar sistemul să funcționeze la un randament ridicat. În timpul zilei, temperatura ideală în casă ar fi de 21-23 de grade Celsius, în timp ce, pe timpul nopții, pentru un somn sănătos, este indicat să fie reglată la 18-20 de grade.

În funcție de temperatura exterioară și de tipul de instalație, dacă vorbim despre încălzire prin radiatoare sau în pardoseală, temperatura agentului termic ar fi ideal să nu depășească 45 de grade pentru a beneficia pe deplin de avantajele tehnologiei în condensare și a economisi cât mai mult gaz. Iar accesoriile și funcțiile inteligente mai sus prezentate au și ele un rol important în acest sens, centrala termică putând adapta singură temperatura agentului termic, ceea ce asigură climatul interior ideal cu cele mai mici costuri.

Există vreo posibilitate ca, pe viitor, pompa de încălzire să înlocuiască centrala termică?

Pompa de căldură poate înlocui cu succes atât o centrală termică pe gaz, cât și un cazan pe lemne. Mai mult, cei care își renovează locuința și vor să înlocuiască centrală termică veche pot păstra și radiatoarele existente, dacă doresc.

O direcție în favoarea pompei de căldură putem vedea că se conturează deja în contextul viziunii strategice pe termen lung adoptate de Comisia Europeană privind impactul asupra climei. Numai printr-o investiție în soluții actuale, eficiente și ecologice putem avea o Europă neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în anul 2050.

Pe piața locală, lansarea în 2010 a programului „Casa Verde” pentru înlocuirea vechiului sistem cu unul care utilizează surse regenerabile de energie a reprezentat un stimul semnificativ pentru cererea de pompe de căldură. Totodată, în România, un alt factor important pentru evoluția cererii unor astfel de sisteme este reprezentat de înlocuirea centralelor termice pe lemne care, pe lângă faptul că sunt foarte răspândite, generează un disconfort ridicat utilizatorilor întrucât necesită alimentare manuală permanentă de cele mai multe ori. În plus, centrala termică pe lemne reprezintă o sursă directă de emisii de gaze cu efect de seră atunci când arderea nu este optimă sau combustibilul lemnos nu este de calitatea potrivită. Nu în ultimul rând, politici precum liberalizarea prețurilor la energie pot influența pozitiv cererea și piața pompelor de căldură din România.

Recomandarea noastră pentru cei care doresc să înlocuiască centrala termică este să opteze pentru o pompă de căldură hibridă. Spre exemplu, Daikin Altherma Hybrid economisește până la 35% mai multă energie în comparație cu o centrală termică pe gaz în condensare. Practic, ea combină tehnologia pompelor de căldură aer-apă cu o centrală termică pe gaz în condensare și garantează cea mai ridicată eficienţă, în funcție de temperaturile exterioare dar și de prețul energiei electrice și al gazului. De asemenea, utilizează tehnologia de condensare pentru a furniza încălzire şi apă caldă de consum cu 10-15% mai eficient decât centralele termice pe gaz în condensare.

S-a vehiculat, în ultima vreme, că centrala termică este un mijloc relativ poluant de încălzire. Aceste acuzații au fost aduse de către reprezentanți RADET. Cum comentați aceste afirmații?

Tehnologia centralelor termice a cunoscut o evoluție impresionantă de-a lungul timpului. Acum, vorbim tot mai des despre sisteme din clase energetice superioare care, mai nou, vin și cu opțiune de suport solar, iar funcțiile inteligente cu care sunt dotate multe dintre acestea au rolul tocmai de împiedica risipa și de a nu utiliza o cantitate de energie mai mare decât este necesară pentru încălzirea spațiului.

Iar noi ne asumăm angajamentul de a oferi cele mai eficiente și sigure soluții, fiind conștienți de responsabilitatea față de mediu. De aceea, centralele noastre termice pe gaz în condensare sunt incluse în clasa energetică A+++ pentru încălzire. Sunt echipate cu un controler inteligent și cu o vană de gaz electronică ce reglează automat producția de căldură și optimizează consumul, eficiența și emisiile acesteia.

Un alt avantaj pe care îl prezintă centralele termice pe gaz în condensare este dat de raportul de modulare ridicat al puterii. Acesta asigură funcționarea uniformă și fără întreruperi a unității chiar și în sarcini parțiale, ceea ce se traduce printr-un consum optim de gaz în orice condiții de temperaturi exterioare și, implicit, prin emisii scăzute de noxe.

Ceea ce aș dori să subliniez este faptul că riscul ca o centrală termică sa devină o sursă de poluare este același ca în cazul unui echipament electrocasnic care nu mai funcționează la capacitatea sa nominală, moment în care se recomandă înlocuirea ei. Un sistem bine întreținut, căruia i se face revizia tehnică periodic va funcționa în parametri normali pentru a oferi confortul termic de care avem nevoie.

S-a propus, la un moment dat, a fost și un proiect în acest sens, să fie interzisă montarea de centrale termice de apartament noi. Ce mesaj aveți pentru decidenții politici care ar vrea să ia o astfel de măsură?

Proiectul propune interzicerea montării de centrale termice noi ca măsură pentru reducerea drastică a emisiilor de carbon a sectorului european de încălzire și aer condiționat. Există însă deja reglementări foarte stricte în acest sens care au fost adoptate și se pun în aplicare.

Iar un lucru pe care nu ar trebui să îl trecem cu vederea este faptul că centrala termică vine ca un răspuns la o serie de nevoi tot mai importante pentru consumator: confort, eficiență energetică, costuri reduse, independență față de sistemele de încălzire centralizată care pot să întâmpine uneori probleme de funcționare. Și am văzut de-a lungul timpului că toate tehnologiile și inovațiile implementate au în vedere stilul de viață în continuă schimbare al cumpărătorului. Faptul că există cerere ne confirmă că acest tip de sistem satisface așteptările pieței, iar cumpărătorul trebuie să aibă posibilitatea de a face alegerea care îi oferă beneficiile pe care și le dorește.

