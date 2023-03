Fostul ministru al Justiției, care a ocupat și funcție de judecător al Curții Constituționale a României (CCR) a precizat, miercuri seara, că proiectul privind pensiile de serviciu ar putea fi adoptat de Senat, iar mai apoi să nu treacă de controlul Curții Constituționale.

Tudorel Toader a declarat, la Antena 3, că acest scenariu s-ar întâmpla doar dacă actuala formă a proiectului pensiilor de serviciu va fi adoptată și de Camera Deputaților.

”Eu pot să vă spun că nu am avut ragaz sa citesc in amanunt, la rigoare, legea adoptata, dar eu cred ca sunt sanse sa pice la CCR si va spun motive din perspectiva magistraturii.

Pensia magistratilor este sub incidenta deciziilor CCR care spun ca pensia trebuie sa fie cat mai aproape de statutul magistratilor in functie, or daca se decupleaza pensia de salariu”, spune fostul ministru.

Indexarea pensiilor trebuie să aibă loc cu rata inflației, nu cu salariul

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, mai spune că pensiile de serviciu ar trebuie indexate cu rata inflației, nu cu nivelul de salarizare, subliniind că nu era normal nici cumularea de mai multe astfel de pensii.

”Al doilea element ar fi faptul indexarii, daca indexezi cu rata inflatiei, nu cu nivelul de salarizare.

Nu era normal sa cumulezi două, trei, patru pensii speciale, nu era normal să stai doi ani judecător si sa-ti asimileze 20 de ani din urma de jurist, avocat, deci per total proiectul de lege a indreptat unele lucruri dar nu suficient sa treaca de CCR”, a declarat fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Tudorel Toader, la Antena 3.

Amintim că, în cursul zilei de miercuri, 29 martie, Senatul a dat undă verde proiectului de lege pentru modificare și completarea anumitor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Acest proiect referitor la pensiile de serviciu va fi supus dezbaterii și va fi, ulterior, aprobat sau nu de către Camera Deputaților.

În cazul în care proiectul va primi undă verde și din partea Camerei Deputaților, atunci legea va merge spre președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.