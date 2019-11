Pentru a participa la conferinta telefonica, va rugam sa urmati instructiunile atasate pe site-urile:

www.digi-communications.ro (Investor Relations Section)

Inregistrarea conferintei telefonice va fi disponbila pe site-urile noastre si va fi arhivata timp de 30 de zile:

www.digi-communications.ro (Investor Relations Section)

Despre Digi Communications NV

Digi este societatea holding a grupului RCS & RDS, un furnizor important de servicii de televiziune prin cablu si telecomunicatii in Romania si Ungaria. RCS & RDS furnizeaza si servicii de telefonie si date mobile in calitate de operator mobil virtual (MVNO) catre comunitatile de romani din Spania si Italia, iar in Spania ofera si servicii de internet si telefonie fixa.

Contact

Digi Communications NV

Tel: +4031 400 4444

[email protected]

