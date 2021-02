Digi Communications N.V. a raportat pentru sfârşitul anului 2020 că EBITDA, care măsoară câştigul unei firme înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare, a fost de 480 de milioane de euro, mai mare cu 7,5%, conform unui comunicat al Digi.

Este demn de menționat că România şi Spania au fost printre principalii contribuabili la creşterea globală a grupului, potrivit rezultatelor financiare preliminare aferente anului trecut.

Digi a înregistrat o creștere de 8,1%

„Digi Communications N.V., unul dintre grupurile de comunicaţii electronice de top, care operează pe pieţele din România, Ungaria, Spania şi Italia şi compania – mamă a RCS & RDS SA (România), a înregistrat venituri de 1,3 miliarde de euro la finalul anului 2020, conform rezultatelor financiare anuale preliminare neauditate ale companiei, publicate marţi, 23 februarie 2021.

În 2020, veniturile companiei au crescut cu 8,1% faţă de perioada anterioară (1,2 miliarde de euro la 31 decembrie 2019). EBITDA ajustată de 480 milioane de euro (inclusiv IFRS 16) a marcat o creştere de 7,5% comparativ cu anul precedent (446 milioane de euro, la 31 decembrie 2019).

Indicatorii-cheie comerciali din anul 2020 au confirmat profilul de lider de piaţă al grupului, în special în România, Spania şi Ungaria”, este menționat în comunicatul respectiv.

Numărul total de servicii furnizate clienţilor (unităţi generatoare de venituri – RGU) a crescut cu 12%, ajungând la 18,1 milioane RGU de la 16,1 milioane, la 31 decembrie 2019. La nivel de grup, principalele linii de activitate au înregistrat creşteri semnificative, obţinute, în principal, organic: servicii pay-tv (televiziune prin cablu şi satelit) – plus 12%, de la 5,1 milioane RGU la 5,7 milioane RGU; internet fix – plus 18%, de la 3,6 milioane RGU la 4,3 milioane RGU; servicii de comunicaţii mobile – plus 13% de la 5,7 milioane RGU la 6,4 milioane RGU.

Furnizarea servicii de comunicaţii în mod constant şi eficient

„Echipele Digi de pe toate pieţele au asigurat furnizarea servicii de comunicaţii în mod constant şi eficient, menţinând un nivel ridicat de calitate a serviciilor oferite tuturor clienţilor noştri. Prin flexibilitate, disciplină şi grijă pentru echipe şi clienţi, Digi a reuşit să transforme un 2020 provocator într-un an de dezvoltare durabilă, atât din punct de vedere operaţional, cât şi financiar.

În numele Consiliului de Administraţie Digi, doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă de angajaţi, clienţi, parteneri, pentru realizările şi rezultatele noastre, într-un an dificil”, a declarat Serghei Bulgac, directorul general al Digi Communications.

Pentru a-şi menţine avantajul competitiv, grupul a investit în total 371 milioane de euro, în 2020, pentru dezvoltarea reţelelor, în principal în România, Spania şi Ungaria, urmărind consolidarea şi extinderea reţelei de comunicaţii mobile 4G şi 5G şi a infrastructurii de fibră optică. Compania a menţinut o structură de capital prudentă, bazată pe o rată de îndatorare raportată la EBITDA inferioară mediei prezentate de alţi operatori tradiţionali de servicii de telecomunicaţii din Europa.

„În 2020, Digi Communications N.V. a anunţat un multiplu de îndatorare stabil de 2,6 X”, se mai spune în comunicatul companiei.

Operaţiunile pe piaţa principală a grupului, România, au continuat tendinţa de creştere pe segmentul comunicaţiilor electronice fixe. Serviciile de voce şi date mobile au confirmat trendul ascendent, în contextul schimbării nevoilor de conectivitate mobilă.

Serviciile pay-tv au înregistrat o creştere de 15,5% a numărului de unităţi generatoare de venituri, până la 4,7 milioane RGU, la sfârşitul lui 2020, de la 4,1 milioane RGU, în perioada anterioară.

Serviciile de comunicaţii mobile şi-au continuat progresul

În ceea ce priveşte serviciul de internet fix, numărul de RGU a crescut cu 19,4%, până la 3,3 milioane RGU, la 31 decembrie 2020, comparativ cu 2,8 milioane RGU, la 31 decembrie 2019. Serviciile de comunicaţii mobile au crescut cu 6,9% până la 3,7 milioane RGU la 31 decembrie 2020.

Anul trecut, operaţiunile din Spania au generat venituri în creştere cu 42% faţă de perioada anterioară, de la 193 milioane euro la 274 milioane euro. Totodată, au reconfirmat importantul succes comercial al filialei, având o creştere cu 30% a unităţilor generatoare de venituri comparativ cu 2019 (2,6 milioane RGU, la 31 decembrie 2020, comparativ cu 2 milioane RGU, la 31 decembrie 2019).

Serviciile de comunicaţii mobile şi-au continuat progresul, cu un avans cu 23%, de la 1,9 milioane RGU în decembrie 2019 la 2,3 milioane RGU în decembrie 2020, o realizare care a poziţionat Digi Spania printre cei mai buni 5 furnizori de comunicaţii mobile de pe piaţa locală.

Extinderea amprentei reţelei fixe şi dezvoltarea continuă a sistemului de puncte de prezenţă comercială au adus o creştere semnificativă a serviciilor de internet fix, ajungând la un număr de 276.000 RGU, la 31 decembrie 2020.

„Filiala Digi din Ungaria a continuat procesul de extindere a reţelei proprii de fibră optică şi a atras noi utilizatori de servicii de comunicaţii mobile. Dinamica dezvoltării reţelei de telefonie mobilă a transformat DIGI Mobil Ungaria în cel mai apreciat operator în ceea ce priveşte disponibilitatea reţelei 4G, conform Raportului OpenSignal Mobile Network Experience, lansat în premieră în 2020, pe baza recenziilor clienţilor. În ceea ce priveşte rezultatele operaţionale, numărul de RGU pentru serviciile de comunicaţii fixe ale filialei Digi era de 2,3 milioane unităţi generatoare de venituri, la sfârşitul anului 2020, iar pe segmentul serviciilor de comunicaţii mobile a ajuns la 173.000 RGU, la 31 decembrie 2020”, este transmis în comunicat.

În ceea ce priveşte operaţiunile din Italia, acestea au oferit rezultate constante, într-un an dificil pentru piaţa locală confruntată cu diferitele restricţii impuse în contextul crizei sanitare. La 31 decembrie 2020, filiala număra 251.000 RGU pe segmentul de date mobile şi voce.