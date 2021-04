Diana Șoșoacă i-a șocat și pe preoți! Cum ar vrea senatoarea să fie înmormântată

În cadrul emisiunii ”Je suis Bittman”, Diana Șoșoacă a povestit că iubește COVID-ul, precizând că această boală a scos la iveală tot ce este mai rău și grotesc din oameni. Aceasta a precizat că toate problemele societății au fost scoase la iveală.

Senatoarea a scos la iveală cum ar dori să fie îngropată daca ar fi să moară din cauza principiilor sale. Diana Șoșoacă a mai spus că, atunci când le-a povestit și preoților cu care a mai vorbit, i-a șocat cu metoda pe care o dorește.

Senatoarea a mai povestit un moment care s-ar fi putut sfârși tragic, după un protest care a avut loc anul trecut. Ea a povestit că a fost la un pas de moarte în timp ce era în mașină cu fiica ei.

„Anul trecut, după ce am scos lumea in strada, exact in ziua in care sotul meu a ajuns la Athos, eu şi fetita mea am fost rasturnate într-un canal cu masina. A fost cea mai cumplită ploaie cu piatră pe care eu am văzut-o în viata mea. Era un drum pe care eu nu am mers niciodata, am ramas uimită când am vazut că GPS-ul m-a dus pe drumul ăla. Dintr-o data drumul a cotit dreapta, a venit peste mine, m-a impins, eu am tras de volan. Nu se vedea nimic. Era o maşină gri”, a mărturisit Diana Şoşoacă.