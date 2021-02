Diana Șoșoacă a fost prezentă luni seara în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere” difuzată la Realitatea PLUS. Acolo, senatoarea a scos la iveală faptul că a observat anumite schimbări de comportament în ceea cel privește pe copreședintele AUR, George Simion.

Aceasta a subliniat că nu știe dacă există alte interese ale partidului și a specificat că este în continuare membru AUR, până când i se aduce la cunoștință în scris.

Diana Șoșoacă a continuat prin a preciza că, după ce a cerut abrogarea anumitor legi, i s-a cerut ca, înainte să meargă la o televiziune, să spună unde se duce, ce discurs are, care sunt întrebările și cine mai este invitat.

Și mi-au spus ca înainte să mă duc la o televiziune să le spun unde mă duc, ce discurs am, și întrebările, cine mai este invitat.”, a spus Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS .

Că se vor ocupa de imaginea fiecărui parlamentar. Și mi s-a comunicat pentru că există inadvertențe, eu susțin abrogarea unor legi, am solicitat anularea a tot ceea ce însemană ordine cu privire la purtarea măștii.

Ulterior, senatoarea a vorbit și despre relația de prietenie pe care a avut-o cu copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion. Aceasta a spus că și el mergea pe aceleași idei ca și ea și că este șocată de schimbarea din discuțiile publice ale acestuia.

”Eu cu George am avut o relație de prietenie frumoasă. El mergea pe aceleași idei ca ale mele. Pentru mine este șocantă mișcarea lui George. Sunt șocante discuțiile pe care George le are acum în public”, a spus Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.