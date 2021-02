Adevărul despre Diana Şoşoacă. Claudiu Târziu, copreședintele AUR, a precizat motivul pentru care senatoarea Diana Șoșoacă și deputatul Mihai Lasca au fost excluși din formațiune.

Potrivit senatorului Claudiu Târziu, cei doi au fost excluși din AUR pentru motive de indisciplină de partid și de inadecvare la codul de conduită parlamentară.

“Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie”, a precizat liderul AUR.